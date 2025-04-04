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被解職南投議員訴願遭駁 陸配史雪燕將提行政訴訟

中央社／ 南投縣4日電
國民黨立院黨團辦記者會，具有陸配身分的南投縣前議員史雪燕，遭內政部以違反國籍法解除議員公職。本報資料照
國民黨立院黨團辦記者會，具有陸配身分的南投縣前議員史雪燕，遭內政部以違反國籍法解除議員公職。本報資料照

前南投縣議員史雪燕遭內政部以違反國籍法解除議員公職，對此她訴願遭駁回。史雪燕今天表示，政府處分違法、違憲，為證明陸配在台灣參政權合法、合規，確定會提起行政訴訟。

國民黨籍史雪燕2021年透過遞補成為南投縣首名新住民縣議員，但2022年競選連任落敗，任期至2022年12月24日結束，任職僅約1年4個月。內政部2024年12月以史雪燕未依國籍法規定，就職前辦理放棄中華民國以外國籍，並於就職日1年內完成放棄並提佐證資料，而解除史雪燕的議員公職，史雪燕因此提起訴願，近日被駁回。

史雪燕今天接受中央社記者訪問說，已收到行政院訴願決定書，被駁回在意料中，與律師討論後，確定會提起行政訴訟。政府處分違法、違憲，就算提訴願、行政訴訟是「政府球員兼裁判」，但她仍要繼續表達立場，不是為自己，是為證明陸配在台灣參政權合法、合規。

史雪燕表示，為全體陸配參政權，法律要給合理說法，不能因政府一黨獨大就違法、違憲，如此很不合理。現在兩岸關係較緊張，網軍對陸配污名化，讓陸配無法接受，38萬名陸配大部分在基層好好生活、扮演家庭重要角色，不能因兩岸關係就對準陸配「修理」。

依據行政院訴願決定書，原中國大陸籍人士取得中華民國國民身分後，登記參選公職，當選後就（到）職前與一般國民相同，須符合國籍法禁止雙重國籍者擔任中華民國公職的消極資格規定，而中華民國國民取得外國籍者，不得擔任中華民國公職，台灣地區與大陸地區人民關係條例既無規範，自應適用國籍法規定。

此外，根據訴願決定書，原中國大陸籍人士取得中華民國國民身分後，擔任公職且未喪失中華人民共和國國籍，將同時負有向中華民國及中共效忠義務，致生忠誠義務衝突，顯不符國籍法立法意旨。

國籍 陸配

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