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南韓通過彈劾尹錫悅 林憶君：台灣執政黨應引以為戒

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
南韓憲法法院8名法官一致通過總統尹錫悅彈劾案，即刻免職。(路透)
南韓憲法法院8名法官一致通過總統尹錫悅彈劾案，即刻免職。(路透)

南韓憲法法院8名法官一致通過總統尹錫悅彈劾案，即刻免職。民眾黨立委林憶君表示，盼此事能讓台灣執政黨「引以為戒」，真心傾聽人民的心聲，更希望賴總統能真心體會「民之所欲，常在我心」的意義，切莫每天只在國內找敵人、用「抗中保台」這101招，不斷撕裂台灣。

林憶君表示，尊重韓國的民主決策，基於我國跟韓國同屬印太地區第一島鏈國家之夥伴關係，也希望韓國能順利渡過這段國家政治動盪時期，希望尹錫悅被彈劾事件，能讓台灣執政黨引以為戒，真心傾聽人民的心聲，更希望賴總統能真心體會「民之所欲，常在我心」的意義。

林憶君表示，身為國家領導者，就應該要將國家帶往正確的方向，絕對不能煽動民眾、絕對不能利用人民；任何一個對國家有責任的領導人，握有政治掌權的實權，不能只有用嘴巴說說、用口號治國，更應要冷靜，並謹慎地思考與面對政治現實，該如何要用實際行動，讓老百姓安心生活、安居樂業。

林憶君強調，接連幾日發生美國關稅危機、韓國總統彈劾案等國際大事，應隨時關注國際情勢，執政黨應及早做出因應措施，以減少對台的衝擊，切莫「內鬥內行」，每天只會在國內找敵人，只會用「抗中保台」這101招，不斷撕裂台灣社會、破壞國內的團結。

林憶君呼籲，身為執政的賴總統應要「民之所欲，念茲在茲」，務必要以台灣經濟為重，以台灣人民為優先，這樣對台灣才是長治久安之計。

執政黨

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