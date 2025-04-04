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五指山致敬李登輝 蔡英文：台灣民主足以面對當前國際挑戰

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
前總統蔡英文日前到五指山向已故前總統李登輝致敬，她表示，李前總統帶領台灣從威權走向民主，他對民主理想的堅持、對國家主權的堅定，都是他留給我們的重要精神。圖／取自蔡英文臉書
前總統蔡英文日前到五指山向已故前總統李登輝致敬，她表示，李前總統帶領台灣從威權走向民主，他對民主理想的堅持、對國家主權的堅定，都是他留給我們的重要精神。圖／取自蔡英文臉書

今天是清明節，前總統蔡英文日前到五指山向已故前總統李登輝致敬。蔡英文表示，李前總統帶領台灣從威權走向民主，他對民主理想的堅持、對國家主權的堅定，都是他留給我們的重要精神。她相信，「我們的民主已經成熟到足以面對當前國際局勢的動盪與挑戰」。

蔡英文透過臉書表示，今天是清明節許多國人都早起出門祭拜、緬懷故人。前幾天，她除了到八里和史明歐吉桑說說話，也到五指山向李登輝前總統致敬。

蔡英文表示，李前總統在卸任後，依然關心台灣的發展，透過出訪、寫作和演講，希望和全體國人一起「走出一條屬於台灣自己的道路」。

每一個時代的挑戰都不同，過去，李前總統帶領台灣從威權走向民主，他對民主理想的堅持、對國家主權的堅定，都是他留給我們的重要精神。

蔡英文說，台灣走了這麼久的「民主之路」 ，她相信，「我們的民主已經成熟到足以面對當前國際局勢的動盪與挑戰。在這樣的關鍵時刻，只要我們沉著、冷靜地去應對，團結共同守護台灣，國家的前途，就能掌握在我們手中。」

蔡英文表示，她也希望，李前總統留給台灣的精神，能夠讓我們充滿智慧，在世界的變局中，確立未來的發展戰略，指引我們克服新一個階段的考驗，實現「生為台灣人的幸福」，讓世世代代的台灣人都能安居樂業，也為世界帶來貢獻。

主權 台灣人 蔡英文

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