柯建銘扯美對台關稅10% 王鴻薇：國安經濟不整組換掉？

美國總統川普宣布對台灣課徵32%關稅。日前經濟部長郭智輝受訪被問及關稅議題，民進黨團總召柯建銘出面打斷，更斷言只會有10%，消息來源源自「國安會議」。國民黨立委王鴻薇今表示，難道不該把國安會議、經濟部的成員整組換掉，以示負責。

王鴻薇說，美國宣布對台「對等關稅政策」高達32%，甚至川普還繼續說台灣搶走了美國的半導體產業，賴政府顯然毫無準備、束手無策，除了卓榮泰回應高度遺憾外，目前整個政府完全沒有提出讓國人可以接受的因應手段，原因其實很簡單，因為整個民進黨政府，忙著政治鬥爭，這幾天部會首長都在宣講大罷免，根本無心執政。

王鴻薇表示，柯建銘在周二針對這個議題受訪時，先是百般阻止經濟部長受訪，柯公開的跟媒體說：「他絕對不是你們想像的，可能我預估10%左右而已。今天是4月1日，我不是在愚人節講瞎話，明天就見真章。大家趕快，台積電越跌趕快去買。」、「除了國安團隊準備以外，我個人的政治判斷就是如此。這樣夠格代表部長回答嗎？國安會議我參加，我看過啊。我沒有資格嗎？問哪個題目我都可以回答。」

王鴻薇提到，柯建銘還在臉書上自己把對話發出來，顯然相當有自信。這個預估關稅10%的理解，柯建銘自己也說了，是足夠「代表部長」，國安會議來的消息，真的要讓全民崩潰，等於是在宣示，現在整個民進黨執政團隊，難道都是一群跟柯建銘這種人，民進黨就抱著這種自己的幻想，以及如此低下的判斷力在執政，當然一點準備都沒有，賴清德還有點身為總統的自覺，難道不該把國安會議以及經濟部的成員整組換掉，以示負責。

王鴻薇批，「台灣不要被你們賣光就要偷笑了，還肖想輸不起要完全執政」。這個柯建銘在愚人節鬧的大笑話，台灣人是真的笑不出來，想到未來的處境，多少國人要欲哭無淚，怎麼會選出這種政府，先把台積電拱手讓人，現在情資還都掌握錯誤，就這樣被人家耍著玩，這不是執政無能，什麼是執政無能？