3月內閣網路聲量TOP 10揭曉！聚焦美積電、陸配、軍事審判

兩岸議題掀起內閣聲量

《網路溫度計DailyView》內閣口碑排名每日更新，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，3月份最新網路聲量前十大內閣成員口碑排名出爐，許多人的聲量高點與陸配等中國議題有關！中國文化大學廣告學系教授鈕則勳表示，陸配亞亞因武統言論被取消居留證的事件，屬於顯著性、爭議性高的議題，正反方對於言論自由的討論很多，加上相關官員就該議題都有回應，因而網友關注度顯著提升，也進一步推動官員聲量變高。

此外，本次榜單亮點是主計長陳淑姿，她首次進入聲量前十名就奪下好感度冠軍，台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇分析，陳淑姿職位政治性低，備詢展現專業，發言比較不會引起眾怒，或變成藍綠對立標的，因此好感度高。

No.10 邱泰源｜好感度0.12

衛福部長邱泰源3月1日聲量達到高峰，主因是他突擊視察醫院急診，引發輿論爭議。多家媒體與護理人員爆料，邱泰源巡視前，醫院提前接到通知，基層人員在短時間內將急診病患移送至其他病房，以營造急診壅塞緩解的假象。此舉被網友批評為「作秀」，未解決急診壅塞與護理人力短缺的核心問題，反而加劇了基層醫護的負擔。不少護理人員也在媒體與社交平台上發聲，指出這種「清場」行為導致其他科室病房混亂，並加重了護理人員的工作壓力。各大媒體廣泛報導，包括護理師工會顧問的批評、基層醫護的直接控訴，以及政府未能有效應對醫療系統壓力的問題，引發社會關注和廣泛討論。

No.9 洪申翰｜好感度0.09

本次榜單聲好感度最低的勞動部長洪申翰，聲量最高峰出現在3月30日，立委黃國昌質疑勞動部濫用7224萬元就業安定基金，輿論普遍指責洪申翰為代表的執政團隊無法有效管理公共資源，並批評政府對此事的處理態度「官官相護」，引發廣泛不滿，導致洪申翰好感度最低。

有網友表示，「太離譜了吧」、「我們倒閣吧，這樣下去不是辦法」；僅有少部分網友支持洪申翰，認為他在政策宣講中表現出守護勞工的決心；洪申翰宣講提到「我們很願意當台灣人的側翼、當民主的側翼、當對抗中共的側翼」，引起網友議論，「政府部門首長應保持行政中立」、「請不要偷換概念」。

No.8 陳淑姿｜好感度0.29

69歲的陳淑姿，一路從台南基層五職等主計員做起，中央與地方資歷完整；入閣後原本默默無聞，但國民黨立法院總召傅崐萁3月12日質詢問她「當了祖母了嗎？」陳淑姿簡短回覆一句「沒有，我單身」引起討論。另一聲量高峰則出現在3月24日，民眾黨立委張啟楷質疑陳淑姿「用納稅錢下鄉參加大罷免」，遭到陳淑姿反駁「我自費搭車」，令網友大讚，「主計長好棒」。

她在地方政策宣講活動中提及「國家是人民的，預算是屬於全民」、「單身、父母也不在世，因此全心全意在工作上，也沒有當祖母，而是以擔任主計長為榮」，一番發言引起廣泛共鳴，首次進入聲量榜單即好感度第一。

No.7 梁文傑｜好感度0.16

陸委會副主委兼發言人的梁文傑3月聲量有3個高點，分別發生在14日、20日及28日，討論主要圍繞在「陸委會對台灣藝人與中國互動的處理態度」、「中配網紅鼓吹武統」及「北一女教師區桂芝接受央視採訪」等事件。

對於台灣藝人轉發央視「台灣必歸」貼文，梁文傑表示，台灣若有處罰的相關規定，在中國的台灣藝人才有拒絕對方的空間，會朝這方面研究。針對中配網紅「亞亞」因鼓吹武統被廢止居留證，梁文傑公開相關影片，強硬態度獲部分支持，但也被質疑限制言論自由。區桂芝接受央視訪問發言批評批評總統賴清德將中國定調為「境外敵對勢力」，讓她不知如何面對中國的親人等，梁文傑直接批評「不適合」。整體來看，梁文傑的言行持續影響輿論，支持者讚賞政府對國安議題的強硬態度，但反對者則質疑言論自由與政府角色的界限。

No.6 林佳龍｜好感度0.17

外交部長林佳龍的聲量高點主要集中在3月5日至3月7日，其原因與林佳龍針對傅崐萁香港團事件的揭露密切相關。林佳龍指出，傅崐萁帶團赴香港期間，同團其中一人在香港被逮捕，涉嫌過去在香港洗錢；引起國內外媒體與社群平台的廣泛討論，聲量迅速攀升，不僅涉及傅崐萁是否妥善處理團員問題，也引發了對政府外交作為的多方質疑與辯論。

傅崐萁與林佳龍之間後續的政治攻防，也進一步推升了聲量。有網友表示，「偷偷去香港，還帶伴手禮」、「下次誰敢跟傅一起出國」。

No.5 邱垂正｜好感度0.18

陸委會主委邱垂正首次進入內閣聲量月榜前十，3月聲量有兩個高峰；3月11日，因陸配「亞亞」公開發表支持武統台灣的言論，引發社會爭議，政府隨後宣布廢止其居留資格並限期離境。邱垂正表示，鼓吹武統、戰爭，消滅中華民國的言論，絕對不是言論自由，沒有中華民國哪來的言論自由，支持主管機關依法行政。此舉贏得支持者的掌聲，認為展現了捍衛國家安全的決心，但也引發部分人士質疑是否過度限縮言論自由。

3月25日，數名台灣藝人，包括歐陽娜娜與陳喬恩等人，因在微博轉發支持「一中」的內容而引發廣泛批評。邱垂正強調，極少數藝人配合中共統戰，損害國家主權，藝人是否與中國黨政軍合作行為，或是申領中國身分證，將依規定查處。支持者認為此舉有效遏制兩岸間的政治滲透，但也有人擔心這會導致社會對立。這些事件顯示邱垂正於兩岸議題上的強硬立場，並引發台灣內部對國家安全與人權自由間的激烈討論。

No.4 顧立雄｜好感度0.10

國防部長顧立雄3月因三大事件成為輿論焦點，掀起網路熱議。首先是國防預算爭議，他直言遭刪減80億元、凍結900億元的預算已削弱國軍的協訓能力與實彈訓練，讓網友炸鍋，質疑這是否威脅國安或顯示國防重要性不足。接著，賴清德宣布恢復軍事審判制度，瞬間點燃輿情；外界翻出顧立雄過去反對軍法復辟的言論，網友紛紛批評他「打臉自己」，認為政策轉向未經充分討論。

此外，台積電宣布對美投資3.3兆新台幣，顧立雄稱其為「壯大台灣」，卻引發「矽盾是否失效」的擔憂。一派認為能鞏固台美關係，但另一派擔心技術外流削弱台灣戰略地位。整體來看，顧立雄的政策表態成為輿論矛頭，民眾熱烈監督之際，也揭示對國家安全與政策透明的高度關切。

No.3 郭智輝｜好感度0.10

經濟部長郭智輝3月8日因不當言論累積大筆負面聲量，接受廣播專訪時，將台積電與英特爾的合資傳聞比喻為「蒙古症」，此發言被認為帶有歧視，特別是對唐氏症患者及家庭造成傷害，引發網友強烈不滿；唐氏症基金會、部分學者及網友紛紛要求他公開道歉，並認為此類言論不應出自政府高層。此外，他還透露台積電赴美投資案政府事先不知情，進一步引發對其專業能力的質疑。

中國文化大學廣告學系教授鈕則勳指出，失言是郭智輝好感度低的主因，負面聲量明顯飆升，加上之前民眾多會擔心是否又會調漲電價，因此郭智輝自然成了高度被關注的內閣成員。

No.2 劉世芳｜好感度0.14

內政部長劉世芳的聲量集中於3月25日，陸配網紅「亞亞」因公開宣揚「武統台灣」的言論，被取消居留許可並限期離境。該事件引發社會輿論的強烈回應，支持者認為政府應該嚴格執法，維護國家安全；反對者則批評此舉可能影響言論自由。輿論的焦點不僅是事件本身，還延伸至國家政策、法律適用範圍，以及對言論自由的界定等深層議題，引起網友廣泛辯論。

另外兩位陸配小微和恩綺必須在3月31日前離境，劉世芳31日表示，根據掌握，一人已經訂好機票、一人還在猶豫，猶豫的這名陸配和國台辦的關係不錯，因此可能有些變數，會按照規定處理。未依規定出境的小微4月1日遭移民署執行強制出境，最終搭乘下午2時10分飛往廣州的班機離台。

No.1 卓榮泰｜好感度0.12

行政院長卓榮泰再度奪下聲量冠軍！相較1月聲量大增近10萬筆，3月卓榮泰有3個聲量高點，分別與台積電加碼投資美國、國民黨立委傅崐萁質詢互嗆以及陸配亞亞有關。

針對台積電3月初宣布加碼對美投資千億美元，卓榮泰表示，有助於產業界全球布局，國家整體競爭力提升，政府都樂觀正面看待，而根留台灣、壯大台灣「是國家共同立場」，引起網友議論，「掏空台灣，債留台灣」、「台灣不出事，美國的晶片怎麼再度偉大？」卓榮泰對於總預算覆議案進行報告並備質詢，面對傅崐萁質詢時不斷砲轟台積電赴美投資一事指「台積電出走」，還嗆「什麼內閣啊」，卓榮泰反譏「你這樣講話是代表中央政府嗎？」讓傅崐萁頓時尷尬無言，過了幾秒才拍桌喊「我代表國會」。另一個聲量高點，出現在25日，卓榮泰受訪表示，要求內政部溫柔處理、但拿出堅定態度，他強調，「言論自由是有界線的…不能又要詆毀國家，又要國家保護你」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2025年3月1日至2025年3月31日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

看更多網路溫度計文章

陸配亞亞、區桂芝、鍾明軒言論踩線爭議吵什麼？事件、正反觀點一次看

懶人包／陸配亞亞離境單日聲量破47萬！「亞亞在台灣」事件時間軸一次看

軍事審判單日聲量破7.4萬！賴清德國安會後3大重點 學者：下鄉宣講可能有助大罷免

賴清德、魏哲家直播談「台積電擴大對美投資」 三大重點一文了解

台積電變「美積電」？加碼1000億美元 川普大讚魏哲家、終止烏克蘭軍援