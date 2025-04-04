綠共諜案延燒 藍委：匪諜就在總統府

綠營共諜案持續擴大，除曾任立法院前院長游錫堃助理的盛礎纓涉嫌過去六年提供對岸機敏資料外，檢調另查出曾在總統府擔任諮議的吳尚雨、民進黨前民主學院副主任邱世元及新北市議員李余典的特助黃取榮都涉嫌協助對岸收集情資，二月中旬遭台北地檢署依涉嫌國家安全法，且有串證之虞聲請羈押獲准，全案不排除向上延燒。

由於三人已收押快兩個月，檢方是否會聲請延押，台北地檢署昨天對此不願多作評論，只強調有國人因涉嫌國安案件遭收押，因全案仍在偵辦中，相關問題不便回應。

據了解，檢調蒐證多時，除掌握盛礎纓六年前疑遭大陸上海國安單位吸收，長期提供立院機敏資料給陸方，並收取數百萬元情報費外；包括賴清德總統擔任副總統期間在其辦公室擔任諮議、負責行程的吳尚雨，涉嫌將機密事務外洩，因機敏情資被發現洩漏、溯源追出綠營內部遭滲透情況嚴重。

台北地檢署二月間指揮調查局搜索、約談盛礎纓、吳尚雨、邱世元、黃取榮到案，除盛獲交保外，其餘三人都被以涉犯國安法嫌疑重大、且有串證之虞，向法院聲押獲准。

據了解，吳尚雨等三人都曾將工作上得知的機密資料洩漏給他人，三人因串證之虞遭到收押，顯示還有其他未到案者，辦案人員正全力追查相關涉案人員。

民進黨人士表示，邱世元、吳尚雨兩人都是民進黨資深黨工，邱世元交友廣闊，不分政治立場、各行各業的朋友相當多，是典型經營組織類型，但交際複雜也伴隨著爭議多。吳尚雨個性低調樸實，其家族在嘉義地方上是綠營樁腳，歷任中央黨部青年部、社運部，狀況均正常並無負評。

李余典表示，黃姓助理工作內容為文宣周邊工作，從未涉入辦公室事務，後因其個人生涯規畫，已於二○二○年七月一日辦理離職，後續其個人行為，他皆無所悉，關於案件更是毫不知情。希望檢調毋枉毋縱，將犯罪者繩之以法。

國民黨立委羅智強表示，匪諜就在總統府，民進黨最喜歡扣紅帽，到處拿「抗中保台」作為打擊政敵的藉口，要抗中保台可以，先把自己的國安漏洞補起來。