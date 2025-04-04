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藍批綠當家鬧事 籲勿再杯葛立法院會

聯合報／ 記者王千豪蔡晉宇／台北報導
民進黨立院黨團近期持續杯葛立法院會，民生法案大塞車，藍委批綠營當家鬧事，呼籲勿再杯葛讓立院開會。本報資料照片
民進黨立院黨團近期持續杯葛立法院會，民生法案大塞車，藍委批綠營當家鬧事，呼籲勿再杯葛讓立院開會。本報資料照片

民進黨立院黨團近期持續杯葛立法院會，導致民生法案大塞車，甚至連大法官人事案也可能卡關，藍委批評民進黨當家鬧事，呼籲勿再杯葛讓立院開會。此外，行政院再對「警察人員人事條例」提出覆議，立院將再耗費院會時間處理覆議案，目前已排定七日朝野協商

民進黨團從三月廿一日起開始占領主席台，至今已經讓院會空轉四天，不僅讓施政總質詢不斷往後順延，不少立委提出的法律修正案也無法一讀，其中包含總統府新提名的大法官人事案，且又因立法院職權行使法規定，大法官人事案自交付審查之日起，不得少於一個月；也就是說，只要人事案無法早日付委，新任大法官的產生恐遙遙無期。

原定三月廿一日總質詢的國民黨立委楊瓊瓔因院會不斷遭杯葛，至今無法質詢，她呼籲民進黨團不要再杯葛，讓立法院會正常開會，趕快通過民生法案；尤其現在美國宣布對台課徵百分之卅二的關稅，希望能盡快開會讓立委代替民眾詢問行政院長卓榮泰、財經官員，政府做了什麼準備？控管了哪些風險？如何支持哪些產業？

此外，行政院再對警察人員人事條例提覆議，立院將再耗費院會時間處理覆議案，目前已排定七日朝野協商。國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，邀請卓揆報告與否，取決於民進黨立院黨團是否理性討論，如果綠營像過去二周不停杯葛，時間就會被嚴重壓縮，自然不可能有時間邀請卓來報告。

民進黨團幹事長吳思瑤則說，警察人員人事條例就是肉桶法案、錢坑法案，但藍白違憲上癮，戕害憲法第七條平等原則，國民黨只為了討好自己的鐵票區，民進黨團會清楚表態，堅決反對到底。

卓榮泰 吳思瑤 國民黨 大法官 朝野協商 楊瓊瓔 民進黨 王鴻薇 立法院職權行使法 覆議案

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