大罷免緊箍咒 立院院會清不清場藍陷兩難

民進黨立院黨團本周二第四度占領立法院議場主席台，癱瘓院會議事。國民黨立院黨團總召傅崐萁曾表示，「強力排除是選項之一」。但當前大罷免宛如「緊箍咒」，面對綠營可能的第五度杯葛，據了解，藍營是否採強硬手段陷入兩難。

國民黨團書記長王鴻薇說，下周狀況特別，須處理「警察人事條例」覆議案，需請立法院長韓國瑜協商，若民進黨連處理覆議案都要大癱瘓，當然無法接受。綠營癱瘓議事，覆議案處理因此耽擱，法律因此消失，這當然不行，因此會「先禮後兵」，民進黨癱瘓也該有個限度。

王鴻薇說，除覆議案，近日接連發生大事，如中共軍演、美國對台課徵百分之卅二關稅，總質詢當然也該進行，大家都想知道行政院有何對策，民進黨不能無限期癱瘓院會。至於覆議案，時間允許可請行政院長卓榮泰來報告，但若時間被壓縮，自然也不需請卓揆來，直接進入全院委員會投票。

至於是否強力排除綠營杯葛，王鴻薇說，要看協商結果，但如果就覆議案，民進黨還強占主席台，會讓覆議案拖過時間，當然要採取必要的動作。

國民黨立委賴士葆說，尊重與配合黨團的運作，只是面臨美國對台灣課徵百分之卅二高關稅，民進黨還要癱瘓國會，讓整個國家的運作失衡，只在乎大罷免嗎？民進黨是執政黨，黨團杯葛同黨行政團隊，這在世界是少見。民進黨一直杯葛的結果就是要等到罷免完，補選完後才來做事。

有藍委坦言，清場與不清場，對國民黨是兩難，如果清場，依照國民黨在國會的席次優勢，絕對不是問題，問題是「青鳥」一定大做文章，藉故炒作大罷免；如果不清場，任由民進黨鬧下去，可能自家支持者會覺得藍委們放任綠委鬧場，不是合格反對黨，反而會有反彈，但權衡得失，他支持必要時清場。