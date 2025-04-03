快訊

木村一家都愛吃！木村拓哉晚餐直奔這家鼎泰豐 董座楊紀華親自招待

川普揮關稅大刀 賴總統：超乎我方預期、與美方強力交涉

林濁水：川普時代「不疑川」肯定會有問題

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨前立委林濁水。圖／聯合報系資料照片
民進黨前立委林濁水。圖／聯合報系資料照片

美國總統川普宣布對等關稅政策，川普指出，台灣向美國產品課徵64%的關稅，所以美國將課徵台灣32%的關稅。民進黨前立委林濁水臉書表示，川普新對等關稅要來了，卓榮泰深夜發文「要大家安心睡」，在拜登時代疑美論並不健康，但是延伸到「不疑川」，肯定會有問題。

行政院長卓榮泰臉書今天凌晨貼文表示，將把準備好的策略告訴國人，還要大家「安心入睡」，此一貼文隨即被網友灌爆，譏諷「有政府會睡覺」。

此一貼文在川普宣布關稅政策後，隨即被正反留言灌爆，有綠營政治人物和支持者「表示卓院長辛苦了！有政府會做事！」

但卻有更多網友譏諷「謝謝院長，我們比中國還少2%！一定是院長的功勞」、「謝謝院長，辛苦了，希望院長可以好好睡完4年，別再勞累下鄉演講了，有政府會睡覺」、「卓院長辛苦了！才32%我睡的好安穩，必須是一個大拇指！」

還有網友質疑「台灣竟然被收32%，新加坡那些國家都比我們低很多」、「要不改大罷免川普，大罷免大成功…」

川普 美國

延伸閱讀

川普對台祭32%關稅 鄭正鈐：政府錯判戰略重創台灣利益

川普課對等關稅 德國總理：攻擊全球貿易秩序「是錯誤的」

川普祭對等關稅亞股多收黑 日股跌2%、越股重挫6%

川普出重手課32%關稅 估我逾千億美元出口受衝擊、「這些產業」受重傷

相關新聞

林濁水：川普時代「不疑川」肯定會有問題

美國總統川普宣布對等關稅政策，川普指出，台灣向美國產品課徵64%的關稅，所以美國將課徵台灣32%的關稅。民進黨前立委林濁...

廠商擬在沿海設25部風機 黃建賓：還是大家熟悉的台東？

環境部環評開發案論壇網站3月18日上架「東成陸域風力發電計畫」，廠商擬於台東沿海鄉鎮設置25部風力發電機，不少民眾湧入論...

下周與侯友宜合體談黨主席選舉? 盧秀燕說話了

新北市長侯友宜預計4月8日赴台中與台中市長盧秀燕團隊交流，由於國民黨主席改選將至，引發聯想。盧秀燕今被問及此事時說，對於...

從陸配到龍應台 沈政男：「綠色怪獸」限縮台灣言論自由

有論壇在網路民調，「如果台灣真的打起來了，各位會選擇投降保命，還是選擇保家衛國？」高達七成六年輕網友選擇投降。醫師沈政男...

民進黨喊「抗中保台」匪諜卻在身旁 捍衛台灣成笑話？

這兩天適逢清明佳節，不少民眾返鄉掃墓，慎終追遠飲水思源，仔細擦拭祖墳墓碑一看，祖先源來自大陸福建省，祈求祖先保祐後代子孫闔家平安，更盼國泰民安，然而，此時此刻，台灣與大陸兩岸之間，瀰漫一股窮兵黷武氛圍，是誰讓台灣陷入如此險境？

市政交流引聯想 盧秀燕、侯友宜下周合體

新北市長侯友宜預計4月8日赴台中與台中市長盧秀燕團隊交流，由於國民黨主席改選將至，引發聯想。新北長侯友宜表示，他跟盧市長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。