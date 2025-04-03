林濁水：川普時代「不疑川」肯定會有問題

美國總統川普宣布對等關稅政策，川普指出，台灣向美國產品課徵64%的關稅，所以美國將課徵台灣32%的關稅。民進黨前立委林濁水臉書表示，川普新對等關稅要來了，卓榮泰深夜發文「要大家安心睡」，在拜登時代疑美論並不健康，但是延伸到「不疑川」，肯定會有問題。

行政院長卓榮泰臉書今天凌晨貼文表示，將把準備好的策略告訴國人，還要大家「安心入睡」，此一貼文隨即被網友灌爆，譏諷「有政府會睡覺」。

此一貼文在川普宣布關稅政策後，隨即被正反留言灌爆，有綠營政治人物和支持者「表示卓院長辛苦了！有政府會做事！」

但卻有更多網友譏諷「謝謝院長，我們比中國還少2%！一定是院長的功勞」、「謝謝院長，辛苦了，希望院長可以好好睡完4年，別再勞累下鄉演講了，有政府會睡覺」、「卓院長辛苦了！才32%我睡的好安穩，必須是一個大拇指！」

還有網友質疑「台灣竟然被收32%，新加坡那些國家都比我們低很多」、「要不改大罷免川普，大罷免大成功…」