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廠商擬在沿海設25部風機 黃建賓：還是大家熟悉的台東？

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立委黃建賓表示，近期一項「東成陸域風力發電計畫」，悄悄地在台東推動中，根據民間業者「東成電力股份有限公司」在環境部「環評書件查詢系統」刊出的資料，擬於成功鎮、長濱鄉設置25部風力發電機組，絕美的台東海岸線，恐將出現一整排的大型風機。圖／擷取自黃建賓臉書
國民黨立委黃建賓表示，近期一項「東成陸域風力發電計畫」，悄悄地在台東推動中，根據民間業者「東成電力股份有限公司」在環境部「環評書件查詢系統」刊出的資料，擬於成功鎮、長濱鄉設置25部風力發電機組，絕美的台東海岸線，恐將出現一整排的大型風機。圖／擷取自黃建賓臉書

環境部環評開發案論壇網站3月18日上架「東成陸域風力發電計畫」，廠商擬於台東沿海鄉鎮設置25部風力發電機，不少民眾湧入論壇表達反對。國民黨台東縣立委黃建賓今天表示，當一支支的大型風機，插滿了海岸線，台東還會是大家熟悉的台東嗎？

黃建賓表示，近期一項「東成陸域風力發電計畫」，悄悄地在台東推動中，根據民間業者「東成電力股份有限公司」在環境部「環評書件查詢系統」刊出的資料，擬於成功鎮、長濱鄉設置25部風力發電機組，絕美的台東海岸線，恐將出現一整排的大型風機。

黃建賓直言，他的立場非常明確，堅決反對任何未經共識的開發案，破壞台東美麗的環境、破壞台東鄉親的生活品質。

黃建賓說，台東擁有全國最美麗的海灣跟山川，這是上天賜予台東的禮物，也是台東人引以為傲的珍寶，他們無法想像，當一支支的大型風機，插滿了全台灣最美麗的海岸線，「台東，還會是我們熟悉的台東嗎？」

黃建賓指出，台東縣府已經公開說明，目前該公司籌備處於環境部環評開發案論壇網站公告計畫內容，供各界表達意見，依規定，業者後續仍須辦理公開說明會，彙整各方意見及會議紀錄，編製環境影響說明書後，提送中央審查召開環評會議。

黃建賓說，他將要求環境部具體說明，以最高標準處理，更一定要充分聽取在地真實民意，確保所有開發案都必須符合永續原則，且兼顧在地民眾的權益，絕對不能蠻幹。他也要拜託台東鄉親，共同來關注，一起攜手守護台東的環境。

台東 環境部 黃建賓

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