從陸配到龍應台 沈政男：「綠色怪獸」限縮台灣言論自由

有論壇在網路民調，「如果台灣真的打起來了，各位會選擇投降保命，還是選擇保家衛國？」高達七成六年輕網友選擇投降。醫師沈政男說，在綠營側翼、網紅煽動下，台灣言論自由被政府不斷限縮，陸配講武統被趕走，以後台灣人喊投降，是否會被驅逐出境。

沈政男說，龍應台最近在紐約時報邀稿文章提到，「一份非正式民調顯示，當中國攻台，多數年輕人選擇投降」。綠營側翼、網紅還是網棍亂罵龍應台說，有正式民調，為什麼用非正式？居心叵測！

很簡單，就因為Dcard是年輕人的意見平台，而他們，注意了，就是要為你們的「把中國當成境外敵對勢力」那樣的死硬不知變通的兩岸政策，付出上戰場代價的一群人。

陸配因為武統言論被趕出台灣，理由是「武統不是言論自由」，那主張投降，是不是言論自由？如果有陸配貼出，「當中國打過來，進行武統之時，希望台灣人都能投降！」這樣的言論，會不會被趕出台灣？如果是台灣人在網路主張被武統就應該投降呢？

今天抓武統，下次就會抓投降論；今天趕走陸配，下次就會針對台灣人。這是很簡單的道理，但一堆綠營人士，連一些作家與學者，竟拿歐洲法庭的例子來為當權者辯護說，喔，台灣趕走主張武統言論的陸配，沒有比歐盟嚴格！歐盟也有國家把主張戰爭的人驅逐出境！

沈政男說，限縮言論自由，聯合國公約講得很清楚，必須符合三個條件：一、立法；二、目的有正當性；三、必要手段。以驅逐武統言論的陸配來說，目的是有正當性，乃為了避免戰爭，問題是，你的立法不夠充分，而且不是必要手段，因為陸配的言論根本起不了引戰的作用。

這陣子，台灣的言論自由就是被限縮了，北一女校方因為區老師的事情，下令禁止教職員接受央視等大陸媒體訪問，就是鐵錚錚的例子。側翼會說，不上央視講話，會怎樣？下一次，就不讓你上台灣的紅媒！而誰是紅媒？歹勢，黨政網媒四合一綠色怪獸會幫你定義。

綠色怪獸干擾言論自由的手段，就是先胡亂檢舉，接受檢舉的機關小題大作，把你叫來坐沙發，或者下公文要你寫回覆，然後披露給媒體，讓風向升起，引發側翼攻擊被檢舉的人，最後黨政就會看看有沒有政治價值，再來進行議題上的操作。

接著一堆所謂文學作家，都在幫當權者支持的大罷免背書，就知道事情有多嚴重了。村上春樹，讀過吧？「要跟雞蛋站在一起」，但那些作家，卻是選擇站在高牆旁邊，而且靠得緊緊的。

中共如果打過來，誰來決定抵抗或投降？還是，只准抵抗，不准投降？現在恐怕難以討論這樣的問題了，因為大家不免擔心會被檢舉。