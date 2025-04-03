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歐洲議會通過外交防衛報告 外交部：新屆會期對台共識

中央社／ 台北3日電

歐洲議會大會通過對歐盟外交及安全政策評估報告決議文，關切中國升高台海情勢。外交部今天表示，此舉展現新屆會期對台高度支持與共識，外交部長林佳龍也致謝歐洲議會持續以實際行動展現對台堅定立場。

歐洲議會大會2日通過針對歐盟「共同外交暨安全政策」（CFSP）及「共同安全暨防禦政策」（CSDP）2024年度執行情況的評估報告，決議文多處譴責中國在台海及南海的脅迫行為，批評習近平不放棄對台使用武力的言論，強調「使用脅迫性措施實現（兩岸）統一乃違反國際法」。

外交部上午透過新聞稿表達誠摯歡迎與感謝，並提及歐洲議會於去年10月24日以壓倒性票數通過「中華人民共和國不當詮釋聯合國大會第2758號決議及對台灣持續軍事挑釁」決議案，展現新（第10）屆會期跨黨團對台灣的高度支持與共識，具指標性意義。

外交部表示，外交部長林佳龍對歐洲議會持續以實際行動展現對深化台歐盟夥伴關係，以及捍衛台海和平與穩定的堅定立場表達深切且真摯的感謝。

外交部說，未來將在既有良好緊密的基礎上，持續深化與歐洲議會的各項合作與交流，共同強化民主韌性，並建構堅實互惠的價值同盟網絡。

台海 外交部 歐盟

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