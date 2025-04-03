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市政交流引聯想 盧秀燕、侯友宜下周合體

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜預計下周率隊前往台中市交流。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜預計下周率隊前往台中市交流。記者葉德正／攝影

新北市長侯友宜預計4月8日赴台中與台中市長盧秀燕團隊交流，由於國民黨主席改選將至，引發聯想。新北長侯友宜表示，他跟盧市長是老朋友，交流不會只有一次，「上次盧市長來新北，這次我們回訪」，會廣泛性交流市政議題。

台中市長盧秀燕參與今年國民黨主席選舉與否，被認為是2028是否代表藍營參選總統的關鍵一役，近期盧積極市政，被認為是鴨子划水，新北市府預計在4月8日到台中市交流，引發聯想。

侯友宜今天表示，盧市長是老朋友了，台中跟新北市交流不會只有一次，上次盧市長來新北了解風景區、觀光景點與建設交流，這一次回訪，也是針對新北市即將落成的美術館，還有捷運路網等相關議題廣泛性交流討論，「不會只限定一兩個議題」。

侯友宜表示，兩次的交流希望大家互相學習、互相成長、共同的合作，讓台中市、新北市都能夠大幅的進步。

侯友宜

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