指有政黨不承認自己是炎黃子孫 朱立倫批數典忘祖：令人痛心

今天是清明連續假期首日，國民黨主席朱立倫回桃園梅鶴山莊祭祖。朱立倫表示，我們是炎黃子孫、同文同種的中華民族，才更應該堅持不忘本，但如今在台灣有政黨為了政治目的，連自己的文化與祖先都不願承認，這種數典忘祖的行為，令人痛心。

朱立倫表示，清明節是大家緬懷祖先、慎終追遠的重要節日，也是華人文化中最具代表性的民俗之一。這一天，不只是回到家族墓地掃墓祭祖，更是一種心靈的凝聚與文化的傳承。大家要深切感念歷代先人的努力與智慧，從歷史的根脈中汲取前行的力量，將家族與民族的精神代代傳承。

朱立倫說，正因為我們是炎黃子孫、同文同種的中華民族，才更應該堅持不忘本、不忘根，這不僅是一種文化自覺，更是一種對家庭與民族的責任，但遺憾的是，如今在台灣，仍有政黨為了政治目的，連自己的文化與祖先都不願承認，不承認自己是炎黃子孫，甚至否定自己是華人的身分，這種數典忘祖、背離文化傳統的行為，令人痛心。

朱立倫強調，大家可以擁有不同的政治觀點，但最基本的文化認同與孝道精神，不該被犧牲。慎終追遠不是口號，而是華人社會最核心的價值。

朱立倫也指出，明天也是兒童節，孩子是社會的未來，大家有責任為孩子們打造一個安全、公平、充滿希望的成長環境；兒童節提醒大家，應該不分階層、地區與族群，讓每一位孩子都擁有受教與發展的機會，所以必須持續推動更完善的托育與教育政策、強化兒童保護機制，讓孩子免於暴力與剝削，真正享有一個幸福童年。