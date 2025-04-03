北一女「區桂芝條款」掀波 蔣萬安：堅定捍衛言論自由

北一女教師區桂芝接受大陸央視專訪遭「抹紅」檢舉，校方事後公告禁止教職員接受大陸官媒採訪，外界解讀為「區桂芝條款」。台北市長蔣萬安昨說，市府立場就是「堅定捍衛言論自由」，但也尊重學校和老師達成共識的決定。

「對北一女的處理方式只能尊重。」台北市教師會政策部主任葉青芪說，多數國文教師談論的是「文化中國」，現在的社會氛圍往往會會引導到「政治中國」，教育現場並不樂見。

北市一位不具名高中校長說，區桂芝事件發酵後，言論環境非常緊繃，教學變得更謹慎保守，盼保障教師上課的「言論自主權」。他說，目前教師受訪並無限制，但學校和教師應存在默契，受訪先告知。

據了解，禁訪公告是北一女校長陳智源與家長會、教師會達成共識後發布。國民黨議員秦慧珠說，校長在強大輿論壓力下做出禁訪決定，可理解是自保及保護教師和學校，但教師非上班時間或公開場合接受媒體採訪是個人自由，校長無權干涉，「不該感情用事」。

北一女校友、社民黨議員苗博雅說，受訪應以個人身分，避免造成學校困擾。

北市教育局副局長陳素慧說，教育局充分信任教師專業自主性，不須額外訂採訪或言論指引；有疑慮會有相應處理流程，可安排督學及國文領域專家入校觀課協助了解。

不過，公告禁止「接受中華人民共和國所屬官方媒體採訪」卻引起學者批評。清華大學兼任助理教授何志勇說，措辭已違憲及兩岸人民關係條例，對於大陸地區的界定，為人師表卻呼應賴清德總統「新兩國論」，他應是第一次看到。

另外，名嘴周玉蔻翻出區桂芝上月與「白狼」張安樂同框，區說，當天是參加中華眷村文化發展總會春季聯歡晚會，過去張常透過朋友轉達支持，她主動上前致意，不必過度解讀，「近800人大型活動，難道都有問題嗎」？