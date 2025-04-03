回響／張善政升級幼托補助 蔣萬安續拚友善育兒

聯合報近日推出六都生育政策大體檢專題，桃園市長張善政昨出席婦幼衛生所揭牌時說，市府正盡力排除生兒育女可能遇到的障礙，並宣布升級幼托補助政策。台北市長蔣萬安昨也說，北市生育率突破1，會持續努力打造育兒友善的幸福城市。

桃園市府昨天在八德區揭牌成立婦幼衛生所，專責提供兒童發展評估與復健療育，並與聯合評估中心建立轉診通道機制，是六都首創。

張善政也在市政會議宣布「友善托育補助」升級2.0，他說，桃園是六都中粗出生率最高，公托需求提升，若符合「公托第一序位資格」的兒童，送托至準公共托嬰中心或保母，市府會補助差額，費用比照送托公托。

婦幼局指出，送托公托後扣除政府補助，家長最多每月自付2千元，若送準公托或保母，家長每月需自付2千元至6千元不等，預計政策實施後，將有241個第一序位家庭受惠，400多個正候補公托家庭可選此方案。

蔣萬安昨出席金孕獎頒獎儀式時則表示，北市新生人口去年創4年來新高，達1萬7122名，是六都新生兒人數唯一正成長，北市生育率已突破1，他會持續努力打造育兒友善的幸福城市。