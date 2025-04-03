就安基金7224萬爛攤全民埋單？ 勞長：配合司法究責

就業安定基金高達七二二四萬不符用途，勞動部卻要爭取編列明年度公務預算歸墊，在野立委質疑勞動部長洪申翰沒有打算追討遭濫用的錢、要讓全民埋單。洪申翰昨受訪強調，勞動部絕不會包庇，若最後司法判定有違法營私，將追究決策者個人責任。

審計部報告出爐後，勞動部表示將修正就安基金二○二四年決算，也將向行政院爭取編列以後年度公務預算歸墊就業安定基金，遭在野黨立委批評就是沒有打算追討遭濫用的錢，讓全民埋單。

洪申翰表示，勞動部是行政機關，必定要依法依規咎責，「關於決策者責任，勞動部會配合檢調和司法追究。」他說，目前檢調還在偵辦，勞動部完全配合資料調閱、偵辦，假設司法判定違法營私、非法人謀不臧，勞動部就會依偵辦結果來追究。

管理層面，他上任後已明確下達禁止沒必要的送禮作風跟文化 ，也改革就安基金把關機制，包括開口契約適用範圍限定、宣導品發送規範，「如果有違法，該辦就辦，有需要改革的就是改革」。

洪申翰指出，勞動部必須依審計結果跟法規進行後續處置，本案審計結果兩個重點，第一是審計認為這些匡列支出跟就安基金法定用途關聯不高，應屬公務預算範疇，第二點是審計認定是修正減列而非剔除。

也就是說，審計認為這些匡列出來的支出不該用就安基金支付，應用公務預算，若審計認定剔除，勞動部就有法律義務跟依據向應負責的人追繳，但審計並沒認定剔除，審計認定要清查項目該用公務預算範疇，判定修正減列並收回，以公務預算補編還給就安基金。

洪申翰強調，問責不會只有審計認定的部分，勞動部會依司法結果追究決策者個人責任，不會迴避。被問及前勞動部長許銘春以就安基金舉辦音樂會一事，洪申翰說他不會這樣做。