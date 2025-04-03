新聞眼／拿議事人員開刀 綠愧對民主進步

立法院司法及法制委員會民進黨籍召委莊瑞雄昨天排案，邀請立法院秘書長周萬來就「國會擴、遷建進度」專案報告，周萬來請假，民進黨立委當場決議將周萬來、立院議事處長送懲戒。

事實上，國會擴、遷建議題，立法院前院長游錫堃早拍板，列為「院長協商議題」。去年審查預算時，立法院副秘書長與總務處長也確認該案尚待朝野黨團協商。

立法院秘書長並非決策者，而是依循既定機制行事。民進黨立委如今卻對這套程序選擇性失憶，將責任推給秘書長，這無疑是狠狠打臉游錫堃，也暴露出民進黨內部的前後矛盾與政治操作。

但讓藍白更質疑的是，綠營是以國會擴遷建議題作為幌子，實則擺明要就藍白日前聯手通過「反廢死」、「反戒嚴」兩項公投案逕付二讀，對周萬來興師問罪。

民進黨為製造衝突，竟以秘書長為攻擊目標，無視立法院運作基本規範，試圖以政治手段破壞議事中立。民進黨如今在立法院是少數，執政當家鬧事，只會讓立法院陷入更大的混亂，不僅無助於立法運作，反讓民進黨的公信力進一步崩解。

民進黨以「民主進步」為黨名，若繼續以鬥爭代替問政，最終受害的將是整體國會運作，甚至影響民眾對民主體制的信任，而「民主進步」的靈魂還剩多少？