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布建住宿長照機構 資源不足區土地難尋 衛福部持續獎勵

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部長照司副司長吳希文說，113年住宿長照機構整體使用率為83%，但如台北市、新北市等地狹人稠的資源不足地區，土地取得成本較中南部高，相關佈建確實辛苦，將持續給予獎勵計畫。本報資料照片
衛福部長照司副司長吳希文說，113年住宿長照機構整體使用率為83%，但如台北市、新北市等地狹人稠的資源不足地區，土地取得成本較中南部高，相關佈建確實辛苦，將持續給予獎勵計畫。本報資料照片

長照3.0明年上路，衛福部正積極布建住宿式長照服務機構，經統計，包含老人福利機構、一般護理之家、榮譽國民之家及住宿式長照機構，截至民國113年總計1687家，共11萬8716床，其中住宿長照機構計有121家，許可床位數1萬2353床，整體使用率83%，較112年95家、9679床，均有所增加。

為均衡住宿資源分布，衛福部長照司表示，目前針對長照資源不足地區積極給予獎勵計畫，鼓勵公私協辦設立住宿式長照機構，以提供資源不足地區民眾需求。

衛福部長照司副司長吳希文指出，民國107年起，為獎勵於長照資源不足地區設立住宿式長照機構，提升服務可近性，經辦理「獎助布建長照住宿式服務資源試辦計畫」及「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」，及112年起由公私協力「獎勵布建住宿式長照機構資源計畫」等，截至113年底，此3項計畫共58件申請案，增加7276床。

為鼓勵設立住宿式長照機構須設置在資源不足地區，吳希文說，此由內政部、教育部及各縣市政府等協助盤點閒置土地、選擇合適場地空間，而因變更地目或依都市計畫等調整都需要前置作業，目前積極持續辦理。

吳希文表示，113年住宿長照機構整體使用率為83%，但如台北市、新北市等地狹人稠的資源不足地區，土地取得成本較中南部高，相關佈建確實辛苦，衛福部將持續給予獎勵計畫，民間業者也會持續投入，以提供資源不足地區民眾需求。

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