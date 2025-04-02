中共對台軍演 管碧玲：不必把軍演的理由攬到自己國家身上

中共解放軍東部戰區宣布昨天起在台灣周邊進行聯合演訓，指稱是對台獨分裂勢力的嚴重警告和有力遏制。海洋委員會主委管碧玲今天在臉書發文表示，不必把軍演的理由，攬到自己國家的身上。統戰是一個迷障，不必顛倒、無有恐怖，不必把被侵犯的原因，攬在自己國家的身上。

管碧玲說，很多政治人物或政黨看待兩岸關係，總是陷入中國統戰宣傳的迷障，看不到真相，並且受統戰的迷惑，炮口向內，國家被侵犯，卻認為是自己國家的錯，「朱主席指責賴總統引戰，就是最好的例子」。

管碧玲表示，中國的軍事演習，不是始於2025A，也不是每一次都有理由。美國眾議院議長來訪可以軍演、總統出訪可以軍演、國慶演說可以軍演、突如其來也可以軍演。不需要有任何人引戰，他就是一戰再戰。

管碧玲指出，中國的統戰十分厲害，軍演時會大力操作認知作戰，用聲光色影營造其封控台海的恐怖氣氛，他們有使用語言的高手，舉凡「聯合奪控」「要域佔控」「要港要域封控，對海對陸打擊」以及「奪取綜合制權」等，這些語言充滿恫嚇，配合海空侵擾的機艦部署，數量、梗圖、影像的轟炸，企圖威懾人心。

管碧玲說，台灣有些政治人物，可能有特別的考量，會隨之傳遞這種恐怖氣氛，但是廣大的人民生活如常，並未受到影響。即使在海上，中國也數度在軍演的時候用天然氣船無法進港，來假裝已經取得綜合制權，但是都被戳破，其實都是造假的訊息（今天就如法炮製一次）。

管碧玲強調，真正的海洋，有國軍和海巡守護，中國機艦都被我們鎖定監控，「我們牢牢的掌握自己的海洋，守護平安，守護自由航行」，國軍和海巡的守護被信賴，貨輪在我們守護中，悠然的航行在中國海警船的旁邊，「有人製造麻煩，我們就努力解決麻煩」。