影／國民黨基市黨部提反廢死 剴剴案顯示虐童者應加重其刑

國民黨基隆市黨部今天舉行「捍衛公理正義，反廢死！」記者會，呼籲民進黨政府重視虐童案件，尤其是近期的剴剴事件暴露出許多未浮出水面的虐童問題，針對虐童者應加重其刑，並要依法執行死刑。

立委林沛祥原本預計出席記者會，但因在立法院最後不克出席。基隆市議會黨團書記長曾紀嚴表示，市議會黨團呼籲立法院應加速三讀通過加重虐童刑責，兒童是國家的未來，應該受到更好的保護。目前，雖然相關法律已通過，但執行力度薄弱，尤其是死刑執行的問題不符民眾期待。

曾紀嚴說，過去國民黨執政時期依法死刑執行，但現在執政黨對死刑執行卻十分消極、被動，現在民意強烈支持懲罰虐童行為，應依法妥善執行，以維護社會正義。

副書記長韓世昱表示，民進黨執政下違背民義不執行死刑，讓社會對政府維護正義的行動失去信任，國民黨主張應透過修法與制度上的改革，保障兒童安全，捍衛社會公理與正義，讓台灣不再發生像剴剴一樣的悲劇。

基隆市黨部發言人黃申棟指出，民進黨執政應更重視兒童安全，但現在卻已是實質廢死的狀況，讓民眾喪失對政府的信任，國民黨因此要透過公投修法改革捍衛公平正義，給兒童有安全的未來。