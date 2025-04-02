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不只綠委助理？立委質疑總統府諮議涉共諜案 北檢：偵辦中不便回應

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
曾擔任民進黨多位立委助理的盛礎纓涉共諜案，國民黨立委羅智強今質疑，賴清德總統在擔任副總統期間，有名總統府諮議也有類似情況。台北地檢署。圖／本報資料照片
曾擔任民進黨多位立委助理的盛礎纓涉共諜案，國民黨立委羅智強今質疑，賴清德總統在擔任副總統期間，有名總統府諮議也有類似情況。台北地檢署。圖／本報資料照片

曾擔任民進黨多位立委助理的盛礎纓涉共諜案，國民黨立委羅智強今質疑，賴清德總統在擔任副總統期間，有名總統府諮議也有類似情況。對此，台北地檢署指出，媒體報導有國人涉國安案件遭收押，全案偵辦中不便回應。

檢方追查國安法案件，立法院前院長游錫堃辦公室助理盛礎纓，從事政治相關工作以來為綠營民代助理，涉嫌透過其他共諜輾轉認識大陸情治人員，涉嫌從2019年起，長達6年起間接觸情資人員，賣我國機敏情報賺取不法錢財。

北檢3月25日依國安法搜索約談盛礎纓，諭知20萬元交保候傳，並實施電子腳鐐監控。另立委羅智強質疑，檢方偵辦案件中僅有1位共諜？賴清德總統在擔任副總統期間的總統府諮議疑似也被大陸滲透，淪為共諜，日前早被收押。

北檢今指出，有關媒體報導近日有國人因涉嫌國安案件，業經收押等情，因全案仍在偵辦中，本署不便回應。

共諜 國安法 民進黨 監控 總統府

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