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肯定退將響應反共 賴清德：不反共就不是真國民黨

中央社／ 台北2日電
多名退役將領響應反共護台活動，兼任民進黨主席的總統賴清德今天在中常會對此表示相當感動。圖／聯合報系資料照片
多名退役將領響應反共護台活動，兼任民進黨主席的總統賴清德今天在中常會對此表示相當感動。圖／聯合報系資料照片

多名退役將領響應反共護台活動，兼任民進黨主席的總統賴清德今天在中常會對此表示相當感動，強調「不支持台灣價值的民進黨就不是真的民進黨，不反共的國民黨就不是真的國民黨」。

反共護台志工聯盟等團體昨天舉行「退役將領挺身反共護台-大路跑大縱走」記者會，包括退役陸軍少將丘衛邦、余宗基、曾擔任飛行員的「台灣鷹爸」徐柏岳等人出席。

民進黨下午召開中常會，播放昨天這場活動記者會影片。與會人士轉述，賴清德在中常會上說，很多退役高階將領出來表達反共立場，指國民黨現在親共讓人無法接受，他看了相當感動。

據轉述，賴清德特別提到，「不支持台灣價值的民進黨就不是真的民進黨，不反共的國民黨就不是真的國民黨」，其實民進黨與國民黨應該是要有共識的，這個共識就是「民主、反共、保護台灣」，很可惜國民黨現在被共產黨影響，無法與民進黨有這樣的共識。

與會人士轉述，中常會同時播放民進黨立委沈伯洋「幹嘛大罷免，做完4年不行嗎？」影片，影片詳細描述因為國會失去功能、藍白毀憲亂政，才會有大罷免運動的原因。賴清德肯定這支影片講得很好，把立院近來的問題解釋很清楚。

據轉述，民進黨秘書長林右昌在中常會黨務報告時談及，近來有民眾反映民進黨地方公職協助罷免不夠積極、服務處態度不夠好，也有支持者希望黨部鼓勵黨公職更積極投入收取罷免連署書，甚至應提供到府收件的服務，黨部都會盡力協調推動。

中常會 國民黨 民進黨 賴清德

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