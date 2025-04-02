區桂芝爭議 北市綠議員要蔣萬安說明態度

北一女教師區桂芝接受陸媒專訪，又與「白狼」張安樂同框惹議。台北市長蔣萬安今被問到此議題時表示，市府的立場是「堅定捍衛言論自由。」民進黨北市議員許淑華批，最應該捍衛中華民國的蔣萬安不敢正面回答區老師爭議，現在不只不敢反共，還要力挺疑似與黑道、統促黨的區老師。

許淑華說，北一女中校長陳智源為了維護教育環境，3月31日發布公告，禁止教職員工接受中國官媒採訪。反而是最應該出面捍衛中華民國的蔣萬安，面對記者提問時，竟然繼續以「言論自由」抽換概念，不敢正面回區桂芝的爭議言行。

許淑華質疑，蔣萬安還在幫區桂芝開脫？請問蔣現在不只不敢反共，還要力挺疑似與黑道、統促黨關係密切的區桂芝嗎？

許淑華說，昨晚媒體揭露，區桂芝於中華眷村文化發展總會舉辦2025春季聯歡晚會上，和竹聯幫大老張安樂相談甚歡，看起來像舊識一樣。請問區桂芝有什麼資格把「廉恥」掛在嘴邊？如果身為家長，怎麼能放心這種老師來教育孩子。

許淑華要求，蔣萬安別在模糊不清的華美詞彙背後躲起來。身為台北市長，必須出面說明，正視這些滲透事件的嚴重性，並拿出應有的態度，守護中華民國。