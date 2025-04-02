綠委將周萬來送懲戒 國民黨團嗆非法：柯建銘先管管共諜

民進黨立院黨團違法於立法院司法及法制委員會召開「國會擴、遷建之進度及未來規劃」專案報告，並通過決議將立法院秘書長周萬來及議事處處長移送懲戒一案。國民黨立院黨團今日批該決議為非法決議，呼籲民進黨團柯建銘總召、司委會召委莊瑞雄，要公器私用前，請先熟讀議事規則、內規。

國民黨團表示，立法院不是民進黨違法亂紀、恣意妄為、動輒以政治力恐嚇基層公務員的地方，更不是柯建銘說了算的地方。依法論法、守法合規，對柯建銘、對民進黨真的這麼難嗎？

國民黨團指出，國會擴、遷建案自民國109年跨黨派立委倡議以來，經過第10屆、第11屆不分黨派全體委員努力共同推動，並依政黨比例成立「國會擴建規劃暨監察委員會」密集討論，並在112年12月11日游錫堃前院長召集之朝野黨團協商時達成決議，經時任立法院長游錫堃（主席）裁示，「原則上第10屆要完成，如果沒有完成，留待下一屆繼續處理」在案，並列為「院長協商之議題」。且於第11屆113年12月4日審查114年度立法院預算時，再次經由副秘書長、總務處處長答詢確認尚待「朝野黨團協商」。

國民黨團表示，據上所述，今日民進黨團為了製造朝野衝突、恐嚇立法院幕僚、議事人員，安排的「國會擴、遷建之進度及未來規劃」專案報告，會議合法性及正當性，於法（「立法院各委員會組織法」第二條）不合，非法會議所做的移送立法院秘書長及議事處處長懲戒之決議，也當然自始無效。

國民黨團強調，奉勸柯建銘、莊瑞雄，立法院作為中華民國最高民意及立法機關，守法合規進行議事攻防是人民及法律對立委最基本的要求及義務。

國民黨團批，今日立法院因為民進黨的恣意妄為已經全面停擺。柯建銘在發言台大放厥詞一個半小時之際，民進黨立委在下面早已睡成一片。表示柯建銘所做所為，也不被民進黨立委所認同。柯建銘已成「國家亂源」、「立法院毒瘤」，人民還要忍受柯建銘多久？