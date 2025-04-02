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外交部不再只插邦交國國旗 新增美、日理念相近12國

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
外交部次長吳志中在臉書分享外交部更動門面。取自吳志中臉書。
外交部次長吳志中在臉書分享外交部更動門面。取自吳志中臉書。

外交部次長吳志中在臉書分享外交部更動門面，在邦交國國旗陳列處新增美英日澳等12面理念相近國家的國旗，稱台灣的外交部指侷限於正式外交關係，外交門面的改變更精確展現出台灣的外交現狀，並表達理念相近國家與台灣一起不受極權國家威脅的決心。

外交部正門入口處除了原有的12個邦交國之外，新放上包括美、日等G7國家以及印太地區國家的12面國旗。

涉外官員表示，外交部長林佳龍盼打造外交工作共同認知圖像，在既有12個邦交國外，也將攸關台灣安全、生存與發展的12個重要國家納入外交同仁的地緣戰略觀中，凸顯推動總合外交政策拓展台灣國際外交空間的決心。

據了解，外交部正門原先擺放我國現有12面邦交國國旗，林佳龍希望加入美國、日本、加拿大、英國、法國、德國、義大利等七大工業國組織（G7）成員國，以及攸關台灣安全的第一島鏈及印太戰略國家，包括韓國、菲律賓、澳洲、紐西蘭與印度，同樣是12國，形成總合外交double12。

涉外官員指出，上月G7外長聲明呼應美日峰會聯合聲明，強調維護台海和平穩定的重要性，並重申反對任何單方面以武力或脅迫改變現狀的企圖，呼籲以和平方式解決兩岸問題，以及支持台灣有意義參與國際組織等；且此次G7外長聲明中並未如過往提及「『一個中國』政策」，對中國採取更清楚的立場，隱含重塑對中關係的意涵，也凸顯台灣作為維護自由開放印太地區重要國家的角色。

官員也說，林佳龍盼善用台灣位處全球民主價值鏈、印太第一島鏈與非紅供應鏈等戰略三鏈的地理戰略位置與國際經濟優勢，積極爭取具重要國際影響力且理念相近友好國家的支持力量，彰顯台灣政府除推動價值外交外，也盼實踐經濟日不落國願景，積極強化區域與國際經貿、安全合作之連結。

國旗 外交部 邦交國

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