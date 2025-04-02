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回防選區全力反罷免 李彥秀免兼國民黨文傳會主委

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立委李彥秀在黨主席朱立倫同意下，免兼文傳會主委，將全力反罷免，主委一職由革實院長林寬裕兼任。（本報資料照片）
國民黨立委李彥秀在黨主席朱立倫同意下，免兼文傳會主委，將全力反罷免，主委一職由革實院長林寬裕兼任。（本報資料照片）

罷免來襲，國民黨立委全面備戰。國民黨立委李彥秀在黨主席朱立倫同意下，免兼文傳會主委，將全力反罷免，主委一職由革實院長林寬裕兼任。

李彥秀表示，感謝朱立倫信任，以及過去一年多夥伴的協助，讓文傳會工作順利推動，也在許多方面都有新的突破。面對民進黨鋪天蓋地的政治鬥爭與全國大罷免，文傳會未來的工作將更艱鉅，需要主委全心全力的投入。

另一方面，李彥秀說，她在地方面臨惡罷的挑戰，也需要花費更多時間與精神，為國民黨守住北市重要的一席。因此向朱立倫表達免兼文傳會主委的想法，獲朱首肯。未來她仍將在副秘書長的角色上，繼續反映基層民意，為國民黨、為台灣的民主貢獻心力。

林寬裕表示，李彥秀親力親為，力求完美，其口碑在港湖區有目共睹，最近選區和立院黨團都有很多行程，實在分身乏術，由他回來接替，都是很自然的事。

林寬裕表示，不管是李彥秀、文傳會同事和他一直都在團隊內，從來沒有離開過，李彥秀還是副秘書長，也會是和立院黨團溝通重要的橋樑，球賽進行到一半，適度的隊形調整都是為了要把球賽打好，為因應實際需要，他們都會盡全力發揮好角色。

李彥秀 罷免

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