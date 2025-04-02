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立委助理涉共諜案引發譁然 總統府：應該受最嚴厲的制裁

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
立法院前院長游錫堃辦公室盛姓助理，涉及共諜案、釋出立法院機密資料，總統府發言人郭雅慧2日表示，不針對個案或政治人物的刻意指涉進行評論，但任何人只要涉犯背棄國家，做出傷害人民的滲透或統戰行為，都應該受到最嚴厲的制裁。圖／台總統府提供
立法院前院長游錫堃辦公室盛姓助理，涉及共諜案、釋出立法院機密資料，總統府發言人郭雅慧2日表示，不針對個案或政治人物的刻意指涉進行評論，但任何人只要涉犯背棄國家，做出傷害人民的滲透或統戰行為，都應該受到最嚴厲的制裁。圖／台總統府提供

立法院前院長游錫堃辦公室盛姓助理，涉及共諜案、釋出立法院機密資料，總統府發言人郭雅慧2日表示，不針對個案或政治人物的刻意指涉進行評論，但任何人只要涉犯背棄國家，做出傷害人民的滲透或統戰行為，都應該受到最嚴厲的制裁。

北檢3月25日指揮法務部調查局發動搜索，並約談盛礎纓到案說明，訊後依國家安全法諭令盛男20萬元交保，並實施電子監控。

由於盛男與綠營多位立委、立委助理交好，引發民進黨黨內譁然。總統府下午也回應，有關媒體詢問政治人物指控涉及共諜案之相關人事，總統府發言人郭雅慧表示，不針對個案或政治人物的刻意指涉進行評論，但任何人只要涉犯背棄國家，做出傷害人民的滲透或統戰行為，都應該受到最嚴厲的制裁。

她強調，總統府態度始終一致，不分黨派、不問身分，皆毋枉毋縱、依法嚴辦。有鑒於大陸對台滲透、統戰日趨嚴重，各項國安法制強化刻不容緩，呼籲不分朝野黨派全力支持，共同因應來自威權的威脅。

國安法 民進黨 游錫堃 立法院 總統府發言人

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