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綠委助理涉洩密 傅崐萁：窩藏在民進黨共諜僅一人？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院前院長游錫堃辦公室助理盛礎纓疑遭大陸滲透，提供機敏資料，檢方訊後20萬元交保。國民黨立院黨團總召傅崐萁今表示，窩藏在民進黨的共諜，只有盛礎纓一個人嗎？圖／取自傅崐萁臉書
立法院前院長游錫堃辦公室助理盛礎纓疑遭大陸滲透，提供機敏資料，檢方訊後20萬元交保。國民黨立院黨團總召傅崐萁今表示，窩藏在民進黨的共諜，只有盛礎纓一個人嗎？圖／取自傅崐萁臉書

立法院前院長游錫堃辦公室助理盛礎纓疑遭大陸滲透，提供機敏資料，檢方訊後20萬元交保。國民黨立院黨團總召傅崐萁今表示，窩藏在民進黨的共諜，只有盛礎纓一個人嗎？

傅崐萁說，民進黨籍的立法院前院長游錫堃助理，同時也是現任立委羅美玲助理盛礎纓，涉及洩漏機敏資料給中共，遭台北地檢署偵辦，最後裁定20萬交保。民進黨整天抹紅在野黨立委是「共匪立委」、「親中賣台」。結果，共諜就在民進黨立委辦公室、民進黨組織裡。

傅崐萁表示，民進黨發動對在野黨立委大罷免，包括各縣市議員服務處、立委辦公室聲稱周末假日不打烊收連署書。其中，在新北市汐止區以民進黨議員周雅玲服務處，掛名「山田孝之」為名，製作梗圖收取罷免藍委連署書，他就是涉及共諜案的盛礎纓。

傅崐萁質疑，現在是共諜在罷免藍委嗎？請問賴清德主席、柯建銘總召，原來民進黨發動罷免是受到中南海的指示？運用罷免藍委來製造社會對立、紛爭、動亂，以便讓中共順利接收台灣？民進黨日夜喊著抓共諜，不停誣指在野黨立委通匪，更直稱是「共匪立委」，結果匪諜原來就在「本能寺」，就在民進黨立委辦公室。

傅崐萁指出，盛礎纓不只是擔任過游錫堃、羅美玲助理，也擔任過綠委許智傑、郭昱晴委員辦公室助理，遊走在民進黨黨團委員辦公室，期間到底蒐集到多少國家機敏資料？更離譜的是，北檢竟然讓他20萬元交保，難道不怕他串供？湮滅證據？難道檢察官是要護航後面更大尾的嗎？窩藏在民進黨的共諜，只有盛礎纓一個人嗎？

傅崐萁質疑，總統府幕僚涉入共諜案消息來自深喉嚨，倘若消息屬實，涉入共諜案的就不只是綠委辦公室助理、立法院前院長幕僚，這是一起非常嚴重的國安問題。「賴清德總統，請你出面跟國人講清楚。」

傅崐萁 民進黨

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