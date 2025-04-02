朱立倫：民主自由沒有先決條件 一黨專政才是最大傷害

花蓮縣議長張峻今表態，反對大罷免，但支持罷免國民黨立委傅崐萁，引發熱議。國民黨主席朱立倫今天表示，這時候沒有個人的小恩小怨，只有大是大非。所有黨公職團結一致，力挺國民黨所有立委，才能挺住這一次的惡罷，保衛台灣民主。

朱立倫今在中常會表示，全世界沒有任何民主國家的執政黨會發動大罷免針對在野黨，這是民主之恥。他也意有所指表示，國民黨同志必須要團結一致，不分你我、不分彼此，所有地區的黨公職要總動員，才能挺住這一次的惡罷，保衛台灣民主，讓下一代能過安定、和平的好日子。國民黨台北市議員鍾小平日前爆料稱，罷免綠委連署是國民黨青工會提供名冊。國民黨全國青工總會昨嚴正澄清，鍾說法毫無根據，並非事實。

此外，近日陸配網紅發表武統言論，先後離境，引發言論自由的討論。朱立倫表示，民主是不能打折扣的，民主自由不是必須在台獨的旗幟之下，才有民主自由，「民主自由必須是沒有先決條件。」民進黨現在不斷箝制很多國人的言論自由、箝制國人的思想自由，甚至兩岸交流的行動自由，這些都是在他們的意識型態和特定條件之下，來傷害民主自由。

朱立倫批評，對民主自由最大的傷害，是民進黨想一黨專政、一黨獨裁。現階段，民進黨已完全掌握行政、司法、考試、監察四院。現在連唯一具有制衡力量的立法院，都想透過大罷免達到一黨專政的目的，媒體也被民進黨掌控，網軍更是民進黨的天下。今天如果台灣不容許任何反對的力量、任何在野的聲音，台灣的民主何在？