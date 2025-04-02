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譴責中共軍演 朱立倫：民進黨正在一步步引戰毀台

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影
國民黨主席朱立倫今在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影

中共連兩日對台軍演，國民黨主席朱立倫今天表示，任何破壞區域的均衡、任何影響到兩岸的和平，國民黨的立場都是堅定反對，並嚴正譴責共軍所有軍事動作和演習，不但對兩岸關係、對區域穩定沒有正面幫助，對民眾的情感更是嚴重的破壞。

朱立倫今在中常會強調，國民黨在兩岸的立場就是「和陸」，以和平為最重要的目標。對美國則是「親美而不依美」。他批評，民進黨一面倒想依賴美國的「依美」；依美抗中不會保台，只會害台。唯有親美和中，才能讓兩岸和平，是真正的「和中」，才能和平護台灣。

朱立倫表示，賴清德為了個人的政治目的，民進黨為了意識型態，不斷造成兩岸對抗。國民黨希望「避戰」，而賴總統不斷地在「引戰」。避戰才能降低風險，才能促進和平。引戰只會毀滅台灣。引戰毀台，是民進黨正在一步一步做的、傷害台灣最嚴重的一件事情。

朱立倫呼籲，必須放下個人的權位，必須放下意識型態。唯有透過對話交流，才能夠促進兩岸的和平穩定。

此外，清明連假將至，朱立倫說，全世界的華人都會在清明節這一天慎終追遠，但今天在台灣，有少數的獨派份子，為了政治目的，連自己是炎黃子孫、是中華民族的一份子、是華人都不承認，也就是真正的數典忘祖。

朱立倫說，大家可以有不同的政治立場，但是怎麼連祖先都不認、墓都不掃了？這真的是讓國人覺得非常的汗顏。如果連自己的祖先都不認，真的是背祖、背義，他們絕對予以唾棄。

國民黨 朱立倫 民進黨

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