遭控與張安樂密談 區桂芝還原當下：不需擴大解讀
北一女教師區桂芝日前受中國中央電視台專訪引熱議，媒體人周玉蔻更在臉書貼影片截圖爆料區與有黑幫背景的統促黨主席「白狼」張安樂有來往，讓綠議員批評，區此舉恐對教育產生負面影響呼籲教育局處理。區還原當下狀況表示，在一場大型活動見到與他握手致謝，不需擴大解讀。
周玉蔻今天在臉書發了一張影片截圖，只見統促黨主席張安樂與區桂芝在一場活動中碰面指控兩人在密談，「一個是黑道頭頭、高掌統一大旗的統促黨主席；一個是被認為敵我不分的高中女教師⋯⋯」引發熱議。
議員林延鳳批評，老師在學校應該教導學生不要接觸幫派，但區卻與像白狼這樣有黑道背景的人站在一起，而且看起來相當熟識，這樣該如何教導學生教學相長，更質疑區這番作為對其他奉公守法的老師及北一女學生並不公平，呼籲教育局應介入調查。
區桂芝還原當時情況表示，當天已眷村子弟身分參加一場眷村活動，剛好遇到張安樂，因過去張常透過朋友轉達支持，加上平常也沒機會見面，主動上前握手致謝。
區桂芝表示，這些傳言無疑是擴大解讀，網路上很多喜歡 移花接木這種把戲，不用太介意隨之起舞，且當天是一個700、800人大型活動，也有很多身為眷村子弟名人到場，「難道這些名人都有問題嗎？」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言