美國重申挺台海和平 林佳龍籲各國關切中共灰帶脅迫

中共1日展開對台軍演，美國白宮與國務院相繼表達關切。外交部長林佳龍今天表示，國際社會非常清楚中國是台海乃至全球的「麻煩製造者」，也呼籲各國共同關切中國對台灣的灰色地帶脅迫。

共軍於1日宣布「聯合演訓」，美國國務院發聲明表示，中國對台灣的侵略性軍事行動和言論只會再次加劇緊張局勢，使該區域的安全及世界繁榮面臨風險。白宮則回應，美國總統川普強調維護台海和平的重要，並重申華府反對任何片面以武力或脅迫改變現狀的意圖。

外交部上午發布新聞稿指出，外交部長林佳龍感謝美國白宮及國務院重申美國對台海和平與穩定的支持，反對以武力或脅迫手段改變現狀的立場，並明確指出中國對台灣及區域安全的威脅與破壞現狀的行徑。

林佳龍說，針對中國頻繁在台灣周邊進行軍事行動及灰色地帶襲擾，國際社會非常清楚中國是台海乃至全球的「麻煩製造者」，更是企圖挑戰現狀的一方。

林佳龍強調，台灣作為國際社會負責任的成員，將持續與美國及友盟國家合作，共同確保區域及台海的和平、穩定與繁榮，維護印太地區的自由開放、捍衛以規則為基礎的國際秩序，也呼籲各國共同關切中國對台灣的軍事威脅、法律戰等灰色地帶脅迫，以及片面升高區域情勢的作為。