LNG船遇軍演進不來 張啓楷：抗中選天然氣 非笨即壞

中共近日對台軍演，傳載運天然氣LNG船被軍演擋住，凌晨掉頭迴避。民眾黨立院黨團副總召張啓楷表示，台灣面對中共圍台軍演，能源繼續維持安全、穩定，核能反而是較好選擇，民進黨老說「抗中保台」，能源卻選擇易被封鎖、易斷氣的天然氣。

張啓楷表示，賴清德總統上台後，中共已發動三次圍台軍事演習，越來越密集、甚至可能變常態化，要入港台灣的天然氣LNG船可能受到干擾、封鎖，昨天就有民眾提醒是否有LNG船因中共這次「軍事演習結界」而掉頭迴避、進不了台灣。

張啓楷指出，之前質詢時多次提醒政府「天然氣存量一定要夠」，雖肯定政府有在努力提升安全存量，提升戰備天然氣存量使用天數上升到11天以上，但核能燃料棒放入反應爐後開始發電，可以運轉長達18個月且非常穩定，天然氣供應中斷後卻會立即面臨缺電危機，天然氣能源續行性及穩定性還是輸了核電一大截。

張啓楷舉例俄烏戰爭，表示烏克蘭天然氣儲槽就直接被俄軍攻擊破壞爆炸；美伊戰爭時，伊拉克的石化天然氣設施也曾被破壞。但以核能來說，1949年締約的日內瓦公約明確規定戰爭時不能攻擊核電廠，不然攻擊者將成為國際公敵。

張啓楷說，相較之下，台灣面對中共圍台軍演，能源繼續維持安全、穩定，核能反而是較好選擇，民進黨老說「抗中保台」，能源卻繼續選擇易被封鎖、易斷氣、高風險的天然氣，「不是笨，就是壞」。