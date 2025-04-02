快訊

遭控與張安樂密談 區桂芝還原當下：不需擴大解讀

家庭悲劇！鶯歌住宅火警釀母女2死 男屋主疑縱火逃離現場

限時5天！LINE聊天室「櫻花雨」特效帶來春日夢幻氛圍

LNG船遇軍演進不來 張啓楷：抗中選天然氣 非笨即壞

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨立委張啓楷舉例俄烏戰爭，表示台灣面對中共圍台軍演，核能反而是較好選擇，民進黨老說「抗中保台」，能源卻繼續選擇易被封鎖、易斷氣、高風險的天然氣。圖／報系資料照
民眾黨立委張啓楷舉例俄烏戰爭，表示台灣面對中共圍台軍演，核能反而是較好選擇，民進黨老說「抗中保台」，能源卻繼續選擇易被封鎖、易斷氣、高風險的天然氣。圖／報系資料照

中共近日對台軍演，傳載運天然氣LNG船被軍演擋住，凌晨掉頭迴避。民眾黨立院黨團副總召張啓楷表示，台灣面對中共圍台軍演，能源繼續維持安全、穩定，核能反而是較好選擇，民進黨老說「抗中保台」，能源卻選擇易被封鎖、易斷氣的天然氣。

張啓楷表示，賴清德總統上台後，中共已發動三次圍台軍事演習，越來越密集、甚至可能變常態化，要入港台灣的天然氣LNG船可能受到干擾、封鎖，昨天就有民眾提醒是否有LNG船因中共這次「軍事演習結界」而掉頭迴避、進不了台灣。

張啓楷指出，之前質詢時多次提醒政府「天然氣存量一定要夠」，雖肯定政府有在努力提升安全存量，提升戰備天然氣存量使用天數上升到11天以上，但核能燃料棒放入反應爐後開始發電，可以運轉長達18個月且非常穩定，天然氣供應中斷後卻會立即面臨缺電危機，天然氣能源續行性及穩定性還是輸了核電一大截。

張啓楷舉例俄烏戰爭，表示烏克蘭天然氣儲槽就直接被俄軍攻擊破壞爆炸；美伊戰爭時，伊拉克的石化天然氣設施也曾被破壞。但以核能來說，1949年締約的日內瓦公約明確規定戰爭時不能攻擊核電廠，不然攻擊者將成為國際公敵。

張啓楷說，相較之下，台灣面對中共圍台軍演，能源繼續維持安全、穩定，核能反而是較好選擇，民進黨老說「抗中保台」，能源卻繼續選擇易被封鎖、易斷氣、高風險的天然氣，「不是笨，就是壞」。

中共 張啓楷 核能

延伸閱讀

盛礎纓潛伏綠委辦公室無人發現 白委諷敵人就在本能寺

反罷免藍白合！台中惡罷退散宣講 張啟楷、徐巧芯助陣

柯文哲血尿仍遭裁定延押2月 民眾黨：律師團依法提抗告

65%支持普發現金 白推普發6千餘補健保

相關新聞

綠助理涉共諜案 趙少康：「親中」賣台的原來是民進黨

立法院前院長游錫堃任內助理盛礎纓涉共諜案。中廣前董事長趙少康表示，民進黨高喊「抗中」，應該好好認真抓抓他們身邊的共諜，不...

區桂芝同框「白狼」張安樂惹議 網友：審查批鬥大會開始

北一女教師區桂芝近日因接受央視採訪引起爭議，遭網友出征。抖音昨有網友發布一則影片，統促黨總裁「白狼」張安樂3月22日出席...

郭昱晴辦公室掛反共旗 陳冠安：不正是民進黨養共諜？

民進黨立委助理共諜案震驚各界，國民黨青年部前主任陳冠安指出，該助理擔任過郭昱晴等立委助理，任職經歷涵蓋民進黨各大派系，絕...

超瞎！ 郝龍斌也申請低收？ 詐騙集團亂槍打鳥

詐騙猖獗，台北市前市長郝龍斌也接到詐騙電話。他透露，自稱社會局人員致電稱，有人他拿的身分證申請補助需確認，經查證確實為詐...

二位前助理疑涉共諜案 許智傑籲徹查：絕不寬貸

綠營內傳出共諜案，二案都和民進黨立委許智傑辦公室有關。許智傑表示，有關辦公室前員工涉及間諜事件，為避免國人受不實訊息誤導...

遭控與張安樂密談 區桂芝還原當下：不需擴大解讀

北一女教師區桂芝日前受中國中央電視台專訪引熱議，媒體人周玉蔻更在臉書貼影片截圖爆料區與有黑幫背景的統促黨主席「白狼」張安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。