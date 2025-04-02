公督盟統計提案倒數立委 指出國會6大亂象
公督盟上午在立法院舉行記者會，公布第11屆第2會期立委評鑑結果，並提出國會6大亂象：1、預算審查失序，惡意癱瘓機關運作；2、助理聘用資訊遭黑箱，國眾立委拒向全民揭露；3、怠忽職守蔓延，國民黨基本表現敬陪末座；4、立委脫序行為頻傳，韓國瑜院長難責其咎；5、立法效率不佳，讓搭便車的偷懶立委現形；6、協商制度失靈，朝野互信全面崩解。
公督盟利用立法院公開資料長期記錄立委出缺席、質詢、審查參與、提案之表現，進行量化統計分析，並藉此抓出不質詢、不審查、不提案的偷懶立委。公督盟指出，本會期有5位立委連一筆提案都未提出，分別是國民黨立委謝龍介、國民黨立委林沛祥、民進黨立委林淑芬、國民黨立委陳永康、民進黨立委黃秀芳，特別是林沛祥在本會期主提案掛零，但共同提案卻高達157筆。
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