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公督盟統計提案倒數立委 指出國會6大亂象

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
公督盟上午在立法院舉行記者會，公布第11屆第2會立委評鑑結果，公督盟指出，本會期有5位立委連一筆提案都未提出，分別是國民黨立委謝龍介、國民黨立委林沛祥、民進黨立委林淑芬、國民黨立委陳永康、民進黨立委黃秀芳，特別是林沛祥在本會期主提案掛零，但共同提案卻高達157筆。
公督盟上午在立法院舉行記者會，公布第11屆第2會立委評鑑結果，公督盟指出，本會期有5位立委連一筆提案都未提出，分別是國民黨立委謝龍介、國民黨立委林沛祥、民進黨立委林淑芬、國民黨立委陳永康、民進黨立委黃秀芳，特別是林沛祥在本會期主提案掛零，但共同提案卻高達157筆。

公督盟上午在立法院舉行記者會，公布第11屆第2會期立委評鑑結果，並提出國會6大亂象：1、預算審查失序，惡意癱瘓機關運作；2、助理聘用資訊遭黑箱，國眾立委拒向全民揭露；3、怠忽職守蔓延，國民黨基本表現敬陪末座；4、立委脫序行為頻傳，韓國瑜院長難責其咎；5、立法效率不佳，讓搭便車的偷懶立委現形；6、協商制度失靈，朝野互信全面崩解。

公督盟利用立法院公開資料長期記錄立委出缺席、質詢、審查參與、提案之表現，進行量化統計分析，並藉此抓出不質詢、不審查、不提案的偷懶立委。公督盟指出，本會期有5位立委連一筆提案都未提出，分別是國民黨立委謝龍介、國民黨立委林沛祥、民進黨立委林淑芬、國民黨立委陳永康、民進黨立委黃秀芳，特別是林沛祥在本會期主提案掛零，但共同提案卻高達157筆。

公督盟上午在立法院舉行記者會，公布第11屆第2會立委評鑑結果，公布「各委員會基本表現倒數前十之立委名單」，「常設委員會口頭質詢率排名」部分，倒數第1至倒數第10名為：國民黨謝龍介、無黨籍立委高金素梅、國民黨丁學忠、國民黨陳永康、國民黨陳雪生、國民黨林思銘、國民黨盧縣一、民眾黨吳春城、國民黨李彥秀、國民黨王鴻薇。而在「常設委員會法案及預算審查率排名」部分，倒數第1至倒數第10名為：國民黨游顥、國民黨謝龍介、民進黨林岱樺、民進黨陳瑩、國民黨盧縣一、國民黨顏寬恒、國民黨陳永康、國民黨李彥秀、國民黨林思銘、國民黨邱鎮軍。記者蘇健忠／攝影
公督盟上午在立法院舉行記者會，公布第11屆第2會立委評鑑結果，公布「各委員會基本表現倒數前十之立委名單」，「常設委員會口頭質詢率排名」部分，倒數第1至倒數第10名為：國民黨謝龍介、無黨籍立委高金素梅、國民黨丁學忠、國民黨陳永康、國民黨陳雪生、國民黨林思銘、國民黨盧縣一、民眾黨吳春城、國民黨李彥秀、國民黨王鴻薇。而在「常設委員會法案及預算審查率排名」部分，倒數第1至倒數第10名為：國民黨游顥、國民黨謝龍介、民進黨林岱樺、民進黨陳瑩、國民黨盧縣一、國民黨顏寬恒、國民黨陳永康、國民黨李彥秀、國民黨林思銘、國民黨邱鎮軍。記者蘇健忠／攝影
公督盟上午在立法院舉行記者會，公布第11屆第2會立委評鑑結果，並揪出國會6大亂象：1.預算審查失序，惡意癱瘓機關運作！2.助理聘用資訊遭黑箱，國眾立委拒向全民揭露！3.怠忽職守薑延，國民黨基本表現敬陪末座！4.立委脫序行為頻傳，韓國瑜院長難責其咎！5.立法效率不佳，讓搭便車的偷懶立委現形！6.協商制度失靈，朝野互信全面崩解！期望重建程序正義，強化國會自律，讓民主持續深化。記者蘇健忠／攝影
公督盟上午在立法院舉行記者會，公布第11屆第2會立委評鑑結果，並揪出國會6大亂象：1.預算審查失序，惡意癱瘓機關運作！2.助理聘用資訊遭黑箱，國眾立委拒向全民揭露！3.怠忽職守薑延，國民黨基本表現敬陪末座！4.立委脫序行為頻傳，韓國瑜院長難責其咎！5.立法效率不佳，讓搭便車的偷懶立委現形！6.協商制度失靈，朝野互信全面崩解！期望重建程序正義，強化國會自律，讓民主持續深化。記者蘇健忠／攝影

公督盟 國民黨 林沛祥

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