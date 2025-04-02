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警察人事條例覆議 李來希：民進黨政府勿轉移焦點

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
全國公務人員協會前理事長李來希。圖／聯合報系資料照片
全國公務人員協會前理事長李來希。圖／聯合報系資料照片

行政院加開臨時院會，將「警察人員人事條例」修正案移請立法院覆議。全國公務員協會前理事長李來希表示，警消本就屬於公務員的一環，從來沒有相互對立的問題；呼籲民進黨當局回頭，審視自己的施政錯誤，坦然面對，適時調整，有那麼難嗎？

李來希指出，行政院與民進黨執政當局不要轉移焦點，警消與公務員只是公務屬性的差異，導致認知上的落差而已，軍人如此，警消如此，護理如此，其他各職系人員亦復如是，一切爭議都是來自於不當、不法與不公不義的年金改革。

李來希說，沒有違憲違法的強壓剝奪法定權益的作為，何來今天職系間相互攀比的所謂對立？不找出問題的根本緣由，爭論枝微末節的不當攀比退休所得，猶如只見他人肉中刺，不見自己眼中釘，見樹不見林，真是讓人浩嘆。

李來希重申，公教人員從來不會在乎或是嫉妒他人所得高低，而是卑微的要求為所當為，領他們原本就該擁有的法定所得而已，不會在意警消人員取得與付出相應相對等的所得，請行政院不要刻意的製造對立，轉移施政不當不法不公不義的作為。就如同他們不會去妒忌或仇視高科技人才的所得一樣，凡是因為付出而取得的相對應所得，不論高低，都給予尊重。

公務員 李來希 行政院

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