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歐盟主動關切中共軍演 林佳龍：以行動支持台海和平

中央社／ 台北2日電

歐盟1日主動聲明關切中共對台軍演，強調反武力反脅迫，外交部長林佳龍表達高度肯定，感謝歐盟持續以具體行動展現對台海和平穩定的堅定支持，將持續與友盟加強合作，捍衛以規則為基礎的國際秩序。

中共解放軍在台灣周圍軍演，歐盟對外事務部（EEAS）於當地時間1日主動發布聲明表達關切，指出軍演升高台海緊張，重申歐盟對維護台海現狀有直接利益，強調反武力、反脅迫的立場。

外交部發布新聞稿指出，這是歐盟對外事務部繼去年中國對台發動兩次「聯合利劍」軍演後，第三度就中國片面升高台海緊張情勢於第一時間表達嚴正關切。

外交部說，歐盟於3月發布的「歐洲防衛白皮書–2030戰備就緒」（White Paper for EuropeanDefence – Readiness 2030）文件中，也直指中國快速擴張軍備，且正加強對台灣的政治、經濟、軍事、網路及認知作戰脅迫，並強調台海現狀的改變將對歐洲造成重大經濟及戰略性影響。

外交部長林佳龍對歐盟持續以具體行動展現對台海和平穩定的堅定支持，表達高度歡迎與感謝。

外交部強調，台灣作為印太地區的重要國家及負責任的國際社會成員，將持續與歐盟及友盟國家加強合作，維護印太地區的自由開放、捍衛以規則為基礎的國際秩序，共同攜手守護區域與世界的和平、穩定與繁榮。

台海 外交部 歐盟

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