聽新聞
0:00 / 0:00
區桂芝同框「白狼」張安樂惹議 網友：審查批鬥大會開始
北一女教師區桂芝近日因接受央視採訪惹議，她3月22日出席中華眷村文化發展總會舉辦的2025春季聯歡晚會，席間和統促黨總裁「白狼」張安樂交談，有說有笑的影像昨天起流傳，再遭出征。
張安樂的兒子張瑋昨天在抖音上傳該則影片，畫面中為一家飯店內，舞台投影畫面介紹區桂芝是北一女國文教師，廢除108課綱推動者、第二代基隆海軍造船廠子弟。
據了解，該場晚會席開百桌，除了張安樂、區桂芝受邀，還有前立委、企業家、藝人、媒體人等。
PTT八卦版也引起正反不一討論，網友表示，「當老師當成這樣」、「這就是廉恥？中國軍演不敢反擊？」、「批鬥新聞開始挖」、「看不懂在打什麼」、「思想審批，連行為都要審批，參加聚會也要審」、「打個招呼跟熱絡談事情還有差別，看她做到什麼程度吧」、「審查人民批鬥大會開始」、「共諜不重要，和白狼互動很重要」、「那擔任竹聯幫幫助治喪委員的？」、「聊聊天又怎樣了？當國策顧問的怎麼不罵？」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言