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區桂芝同框「白狼」張安樂惹議 網友：審查批鬥大會開始

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
中華眷村文化發展總會舉辦的2025春季聯歡晚會上，「白狼」張安樂（左）和區桂芝（右）交談。圖／取自抖音「中國台灣的張瑋」
中華眷村文化發展總會舉辦的2025春季聯歡晚會上，「白狼」張安樂（左）和區桂芝（右）交談。圖／取自抖音「中國台灣的張瑋」

北一女教師區桂芝近日因接受央視採訪惹議，她3月22日出席中華眷村文化發展總會舉辦的2025春季聯歡晚會，席間和統促黨總裁「白狼」張安樂交談，有說有笑的影像昨天起流傳，再遭出征。

張安樂的兒子張瑋昨天在抖音上傳該則影片，畫面中為一家飯店內，舞台投影畫面介紹區桂芝是北一女國文教師，廢除108課綱推動者、第二代基隆海軍造船廠子弟。

據了解，該場晚會席開百桌，除了張安樂、區桂芝受邀，還有前立委、企業家、藝人、媒體人等。

PTT八卦版也引起正反不一討論，網友表示，「當老師當成這樣」、「這就是廉恥？中國軍演不敢反擊？」、「批鬥新聞開始挖」、「看不懂在打什麼」、「思想審批，連行為都要審批，參加聚會也要審」、「打個招呼跟熱絡談事情還有差別，看她做到什麼程度吧」、「審查人民批鬥大會開始」、「共諜不重要，和白狼互動很重要」、「那擔任竹聯幫幫助治喪委員的？」、「聊聊天又怎樣了？當國策顧問的怎麼不罵？」

中華眷村文化發展總會舉辦的2025春季聯歡晚會上，「白狼」張安樂（左）和區桂芝（右）交談。圖／取自抖音「中國台灣的張瑋」
中華眷村文化發展總會舉辦的2025春季聯歡晚會上，「白狼」張安樂（左）和區桂芝（右）交談。圖／取自抖音「中國台灣的張瑋」
中華眷村文化發展總會舉辦的2025春季聯歡晚會上，「白狼」張安樂（左）和區桂芝（右）交談。圖／取自抖音「中國台灣的張瑋」
中華眷村文化發展總會舉辦的2025春季聯歡晚會上，「白狼」張安樂（左）和區桂芝（右）交談。圖／取自抖音「中國台灣的張瑋」

區桂芝 張安樂

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