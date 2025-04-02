區桂芝同框「白狼」張安樂惹議 網友：審查批鬥大會開始

北一女教師區桂芝近日因接受央視採訪惹議，她3月22日出席中華眷村文化發展總會舉辦的2025春季聯歡晚會，席間和統促黨總裁「白狼」張安樂交談，有說有笑的影像昨天起流傳，再遭出征。

張安樂的兒子張瑋昨天在抖音上傳該則影片，畫面中為一家飯店內，舞台投影畫面介紹區桂芝是北一女國文教師，廢除108課綱推動者、第二代基隆海軍造船廠子弟。

據了解，該場晚會席開百桌，除了張安樂、區桂芝受邀，還有前立委、企業家、藝人、媒體人等。