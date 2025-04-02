中共軍演恐影響台能源運補 凌濤：重啟核電才能真的備戰

共軍今天在台灣海峽中南部進行「海峽雷霆-2025A」演練，國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤憂行動恐影響台灣能源運補，除對演習表達嚴厲譴責，也批國安團隊保持沉默無法讓人安心，強調「別再空喊亡國感，重啟核電才能真正備戰」。

凌濤指出，維護台灣的民主、自由、法治及促進兩岸和平穩定，是台灣人民最深切的期待，任何一方挑起對抗，只會加劇緊張，全世界都不樂見。共軍演練對台灣的能源、軍事及民生運補造成封鎖，應予以譴責，但也要反問國安團隊如何確保能源安全。

凌濤表示，我國燃氣發電比例高達47.2%，每天仰賴液化天然氣船運補燃料，昨天一艘來自澳洲的運補船因繞行延遲進港，國安團隊如何應對？台灣的液化天然氣僅能支撐10天，面對可能的電力中斷風險，國安團隊卻保持沉默，如何讓國人安心？

「除了販賣亡國感，保台還能做什麼？」凌濤主張立即重啟核電，確保能源安全，並指民進黨不顧73%民意擔憂電價飆漲並支持核電延役，執意阻擋核三延役，其立院黨團總召柯建銘也介入電價政策，不僅阻止郭智輝發言，還對水電價進行干預，「簡直是破壞台灣能源安全的最大推手」。

凌濤也說，柯建銘接連發起「大惡罷」，破壞台灣民主，阻撓能源政策落實，他的兒子卻在大陸經商，讓人不禁懷疑，柯是否也已遭共諜滲透？國安單位及檢調機關應立即展開調查。