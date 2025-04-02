快訊

家庭悲劇！鶯歌住宅火警釀母女2死 男屋主疑縱火逃離現場

限時5天！LINE聊天室「櫻花雨」特效帶來春日夢幻氛圍

馬偕醫院遭網攻證實為中國大陸駭客出手 台灣發布通緝

聽新聞
0:00 / 0:00

中共軍演恐影響台能源運補 凌濤：重啟核電才能真的備戰

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
針對中共軍演，國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤呼籲重啟核電才能真的備戰。本報資料照片
針對中共軍演，國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤呼籲重啟核電才能真的備戰。本報資料照片

共軍今天在台灣海峽中南部進行「海峽雷霆-2025A」演練，國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤憂行動恐影響台灣能源運補，除對演習表達嚴厲譴責，也批國安團隊保持沉默無法讓人安心，強調「別再空喊亡國感，重啟核電才能真正備戰」。

凌濤指出，維護台灣的民主、自由、法治及促進兩岸和平穩定，是台灣人民最深切的期待，任何一方挑起對抗，只會加劇緊張，全世界都不樂見。共軍演練對台灣的能源、軍事及民生運補造成封鎖，應予以譴責，但也要反問國安團隊如何確保能源安全。

凌濤表示，我國燃氣發電比例高達47.2%，每天仰賴液化天然氣船運補燃料，昨天一艘來自澳洲的運補船因繞行延遲進港，國安團隊如何應對？台灣的液化天然氣僅能支撐10天，面對可能的電力中斷風險，國安團隊卻保持沉默，如何讓國人安心？

「除了販賣亡國感，保台還能做什麼？」凌濤主張立即重啟核電，確保能源安全，並指民進黨不顧73%民意擔憂電價飆漲並支持核電延役，執意阻擋核三延役，其立院黨團總召柯建銘也介入電價政策，不僅阻止郭智輝發言，還對水電價進行干預，「簡直是破壞台灣能源安全的最大推手」。

凌濤也說，柯建銘接連發起「大惡罷」，破壞台灣民主，阻撓能源政策落實，他的兒子卻在大陸經商，讓人不禁懷疑，柯是否也已遭共諜滲透？國安單位及檢調機關應立即展開調查。

凌濤 國安 團隊

延伸閱讀

譴責中共軍演 國民黨籲國安調查柯建銘是否遭共諜滲透

藍：重啟核電才能備戰 勿空喊亡國感卻沒作為

凌濤：若司法大刀砍向青年 請大家站出來力抗執政黨

罷綠連署直攻8席過關？凌濤：中選會別當「綠營東廠」

相關新聞

綠助理涉共諜案 趙少康：「親中」賣台的原來是民進黨

立法院前院長游錫堃任內助理盛礎纓涉共諜案。中廣前董事長趙少康表示，民進黨高喊「抗中」，應該好好認真抓抓他們身邊的共諜，不...

區桂芝同框「白狼」張安樂惹議 網友：審查批鬥大會開始

北一女教師區桂芝近日因接受央視採訪惹議，她3月22日出席中華眷村文化發展總會舉辦的2025春季聯歡晚會，席間和統促黨總裁「白狼」張安樂交談，有說有笑的影像昨天起流傳，再遭出征。

郭昱晴辦公室掛反共旗 陳冠安：不正是民進黨養共諜？

民進黨立委助理共諜案震驚各界，國民黨青年部前主任陳冠安指出，該助理擔任過郭昱晴等立委助理，任職經歷涵蓋民進黨各大派系，絕...

超瞎！ 郝龍斌也申請低收？ 詐騙集團亂槍打鳥

詐騙猖獗，台北市前市長郝龍斌也接到詐騙電話。他透露，自稱社會局人員致電稱，有人他拿的身分證申請補助需確認，經查證確實為詐...

中共戰略思維轉變從軍演名見端倪 捨封鎖轉向迅雷奪島

解放軍對台演習經過一天沒有名字的黯然後，仍然在今天給出了名字。但它不再是2024年的「聯合利劍」，而是「海峽雷霆」。孔子曰；名不正則言不順，有了名字，總是有了一個討論的基礎。 依據央視旗下《玉淵譚天》對大陸國防大學教授孟祥青的採訪，孟祥青從「雷霆」二字析出了三個意涵，即雷霆之怒、雷霆之勢及雷霆之威。說這個代號，就意味著燒向「台獨」分裂勢力的熊熊烈火。

二位前助理疑涉共諜案 許智傑籲徹查：絕不寬貸

綠營內傳出共諜案，二案都和民進黨立委許智傑辦公室有關。許智傑表示，有關辦公室前員工涉及間諜事件，為避免國人受不實訊息誤導...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。