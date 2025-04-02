郭昱晴辦公室掛反共旗 陳冠安：不正是民進黨養共諜？

民進黨立委助理共諜案震驚各界，國民黨青年部前主任陳冠安指出，該助理擔任過郭昱晴等立委助理，任職經歷涵蓋民進黨各大派系，絕對有辦法獲取眾多重要政治資訊洩露給中共；諷刺的是，郭辦公室門口還大剌剌的掛著前總統蔣介石「共匪不滅 誓不罷休」的旗幟，但被爆出養共諜的不正是民進黨？

立法院前院長游錫堃辦公室助理盛礎纓疑遭對岸滲透，將涉外洩機敏資料給中國大陸，台北地檢署近日秘密指揮調查局將他約談到案，訊後以20萬元將他交保。盛礎纓曾任羅美玲、郭昱晴、許智傑等民進黨立委助理，三位立委都表示驚訝。

陳冠安批評，民進黨口口聲聲指責另一個政黨是中共同路人、舔共賣台，結果今天被爆料，曾待過游錫堃、郭昱晴、許智傑、羅美玲、高嘉瑜各大綠委辦公室的資深助理盛礎纓，竟然疑似是共諜。盛不只待過立法院，去年八月更是代表民進黨中央赴美參訪的成員之一；國會的機密、執政黨的機密，甚至是美國的機密，都可能被這位資深民進黨助理洩漏給中共。

「這還只是冰山一角」陳冠安指出，盛礎纓待過的辦公室，游錫堃是正國會、許智傑是新潮流、羅美玲是綠色友誼，這樣一位能遊走於各大派系之間的資深幕僚，絕對有辦法獲取相當多的重要政治資訊。更誇張的是，廖先翔目前也出面指證，盛礎纓竟然還是罷免立委廖先翔的罷團成員。

陳冠安表示，民進黨、黨團總召柯建銘和聯電公司創辦人曹興誠所發動的大惡罷，口口聲聲說抗中保台、反共剿匪，但實際上，推動成員裡竟然有真正的共諜，這是何等諷刺？最諷刺的是，涉及助理共諜案的郭昱晴辦公室門口，還大剌剌的掛著蔣介石「共匪不滅 誓不罷休」的旗幟，但現在被爆出養共諜的，不正是民進黨？都還別提趙天麟「親中案」的國安調查，進度到底到哪了？

陳冠安酸說，民進黨立委沈伯洋，是不是該號召黑熊勇士先清黨一下？但比起內有共諜外有軍演的國安危機，民進黨黨團現在卻只想濫用職權，讓委員會停擺，來教訓立法院秘書長周萬來。綠營人士涉共諜案，20萬可交保，這也難怪民進黨遲遲不訂立棄保潛逃罪，這才是民進黨抗中保台下的真實嘴臉。