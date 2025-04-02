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缺席會議無假單批史無前例 綠委怒衝周萬來辦公室撲空

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院司法及法制委員會民進黨籍召委莊瑞雄（左）與立委陳培瑜（右）等人，在委員會結束後到院長室、秘書長室找韓國瑜、周萬來未果。記者林澔一／攝影
立法院司法及法制委員會民進黨籍召委莊瑞雄（左）與立委陳培瑜（右）等人，在委員會結束後到院長室、秘書長室找韓國瑜、周萬來未果。記者林澔一／攝影

民進黨立院黨團今在司法及法制委員會變更議程，以國會擴建專報為由，邀請立法院秘書長周萬來報告未果，召委莊瑞雄等人散會後，赴周萬來辦公室撲空。莊瑞雄表示，受邀列席備詢的官員無論事假或病假，都該跟召委請假，但周萬來卻是在會議開始前4分鐘跟韓國瑜請假，史無前例。

今上午9時開會後，莊瑞雄說，立法院長韓國瑜代替周萬來寫一封信給委員會，內容提及「不克前來」，引發在場民進黨立委不滿。莊瑞雄說明今日變更議程原因，指出原先排定的議程是審查行政院函請審議國家海洋科技營運中心設置條例草案，該案已於第6次立法院會付委審查，照議事規則，若有黨團要提出復議，要在原案表決後的下次院會前提出，但第7次立法院會（3月28日、4月1日）並未成會，因此所有立委無法提出復議。

莊瑞雄等人在委員會散會後，立即到周萬來辦公室表達相關訴求，卻被告知周今天請假。莊瑞雄稍早表示，周萬來不來委員會的理由完全不通，且也從來沒有發生過沒跟召委請假的狀況。

莊瑞雄表示，況且過去有很多案例顯示，議案進入黨團協商程序後，仍然可以透過專題報告詢答，像是2024年憲法訴訟法修正案、立法院職權行使法修正案、2014年海峽兩岸服務貿易協議都是，更何況憲法訴訟法修正案還是在韓國瑜任院長任內。這種情況真的是史無前例、從未發生過，簡直就是藐視委員會。

立法院司法及法制委員會民進黨籍召委莊瑞雄（左二）與立委陳培瑜（左一）等人，在委員會結束後到院長室、秘書長室找韓國瑜、周萬來未果。記者林澔一／攝影
立法院司法及法制委員會民進黨籍召委莊瑞雄（左二）與立委陳培瑜（左一）等人，在委員會結束後到院長室、秘書長室找韓國瑜、周萬來未果。記者林澔一／攝影

周萬來 莊瑞雄 韓國瑜

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