缺席會議無假單批史無前例 綠委怒衝周萬來辦公室撲空

民進黨立院黨團今在司法及法制委員會變更議程，以國會擴建專報為由，邀請立法院秘書長周萬來報告未果，召委莊瑞雄等人散會後，赴周萬來辦公室撲空。莊瑞雄表示，受邀列席備詢的官員無論事假或病假，都該跟召委請假，但周萬來卻是在會議開始前4分鐘跟韓國瑜請假，史無前例。

今上午9時開會後，莊瑞雄說，立法院長韓國瑜代替周萬來寫一封信給委員會，內容提及「不克前來」，引發在場民進黨立委不滿。莊瑞雄說明今日變更議程原因，指出原先排定的議程是審查行政院函請審議國家海洋科技營運中心設置條例草案，該案已於第6次立法院會付委審查，照議事規則，若有黨團要提出復議，要在原案表決後的下次院會前提出，但第7次立法院會（3月28日、4月1日）並未成會，因此所有立委無法提出復議。

莊瑞雄等人在委員會散會後，立即到周萬來辦公室表達相關訴求，卻被告知周今天請假。莊瑞雄稍早表示，周萬來不來委員會的理由完全不通，且也從來沒有發生過沒跟召委請假的狀況。