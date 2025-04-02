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藍：重啟核電才能備戰 勿空喊亡國感卻沒作為

中央社／ 台北2日電

國民黨今天表示，呼籲民進黨不要再空喊亡國感，卻沒有作為，立即重啟核電才能備戰，更不能只有抗中，沒有保台的實際作為。

國民黨今天召開記者會，智庫副執行長、桃園市議員凌濤指出，中共宣布在台灣周邊聯合演訓，造成台海緊張，國民黨再次表達嚴正譴責；敵意螺旋是兩岸關係最糟的互動，維護台灣的民主自由法治及兩岸和平，是台灣人民最深的期待，無論任何一方挑起對抗，都是惡化情勢，全世界都不樂見。

凌濤說明，國民黨譴責中共軍演，但是除了販賣亡國感，大家可以做什麼，重返核電保障能源安全應該是首要之務，才能有作戰跟備戰的基礎準備。

凌濤提到，但民進黨還在阻擋核三延役，現在台灣最大的國安危機是能源的安全，民進黨團總召是不是已經變成中華民國的臨時大總統，要破壞台灣的能源政策。呼籲民進黨不要再空喊亡國感，卻通通沒有作為，立即重啟核電才能備戰，不能只有抗中，而沒有保台的實際作為。

國民黨副發言人康晉瑜說，柯建銘竟然想要代替經濟部長郭智輝宣布有關水價的政策，柯建銘說「不漲水價」，結果郭智輝說自己不知道，現在的經濟部長到底是郭智輝還是柯建銘、是賴政府還是柯建銘政府。

康晉瑜強調，民進黨從上到下被柯建銘一個人綁架，現在所有人要集體上柯建銘的車，是否要民進黨集體翻車，請民進黨政府出來給民眾一個交代，不要再讓柯建銘綁架整個政府。

國民黨 柯建銘 民進黨

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