影／綠營內部還有共諜? 王鴻薇指還會陸續浮出檯面

國民黨立院黨團上午舉行記者會，指出立法院前院長游錫堃，同時也是現任立委羅美玲助理盛礎纓，涉及洩漏機敏資料給中共，遭台北地檢署偵辦，最後裁定20萬交保。書記長王鴻薇批民進黨整天抹紅在野黨立委是「共匪立委」、「親中賣台」，結果民進黨立委辦公室竟然就有共諜。

王鴻薇質疑窩藏在民進黨的共諜不只有盛礎纓，外傳未來還會一個個浮出檯面，不排除還有更大咖的共諜還在後面。王鴻薇呼籲賴清德總統說清楚講明白，民進黨盡速向國人說明，進行全面性徹查。