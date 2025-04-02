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影／綠營內部還有共諜? 王鴻薇指還會陸續浮出檯面

攝影中心／ 記者林澔一／台北即時報導
國民黨立院黨團書記長王鴻薇（圖）質疑窩藏在民進黨的共諜不只有盛礎纓。記者林澔一／攝影
國民黨立院黨團書記長王鴻薇（圖）質疑窩藏在民進黨的共諜不只有盛礎纓。記者林澔一／攝影

國民黨立院黨團上午舉行記者會，指出立法院前院長游錫堃，同時也是現任立委羅美玲助理盛礎纓，涉及洩漏機敏資料給中共，遭台北地檢署偵辦，最後裁定20萬交保。書記長王鴻薇民進黨整天抹紅在野黨立委是「共匪立委」、「親中賣台」，結果民進黨立委辦公室竟然就有共諜。

王鴻薇質疑窩藏在民進黨的共諜不只有盛礎纓，外傳未來還會一個個浮出檯面，不排除還有更大咖的共諜還在後面。王鴻薇呼籲賴清德總統說清楚講明白，民進黨盡速向國人說明，進行全面性徹查。

王鴻薇指出，盛礎纓不是只有在游錫堃辦公室，還在許智傑、郭昱晴等立委辦公室任職，等於遊走所有民進黨立委辦公室，有多少機密資料外流？並且盛礎纓交保金額才20萬元，如今人已在外面，難保不會有串供、湮滅證據之嫌。

國民黨立院黨團書記長王鴻薇（左）、首席副書記長羅智強（右）上午出席記者會，王鴻薇質疑窩藏在民進黨的共諜不只有盛礎纓。記者林澔一／攝影
國民黨立院黨團書記長王鴻薇（左）、首席副書記長羅智強（右）上午出席記者會，王鴻薇質疑窩藏在民進黨的共諜不只有盛礎纓。記者林澔一／攝影

民進黨 王鴻薇

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