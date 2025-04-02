綠突要論「立院遷建」 藍黨團：柯建銘想做「柯」房宮
立法院司法及法制委員會今邀立法院秘書長周萬來針對「立院遷建」專題報告，國民黨立法院黨團批評，民進黨立法院黨團總召柯建銘想當立法院長，「古有阿房宮，今有『柯』房宮」，但政府哭窮卻好意思談國會擴建？且面對國內外眾多挑戰，結果民進黨為此取消三個委員會行程，怎麼面對人民？應先道歉。
立法院司法及法制委員會民進黨籍召委莊瑞雄昨突變更議程，邀立法院秘書長周萬來今天針對「立院遷建」專題報告，立法院長韓國瑜出手發聲明指立法院幕僚長不便出席。民進黨立委在司委會架上「尋人啟事」看板，民進黨團總召柯建銘一個人更獨白近一小時，轟藍白毀憲亂政。
國民黨團今開記者會抨擊民進黨助理共諜案，並於會後接受媒體聯訪時批評。國民黨團首席副書記長羅智強酸「古有阿房宮，今有『柯』房宮」，柯建銘有當立法院長的宏大心願，要做「柯」房宮，但對比近期政府哭窮沒錢請手語老師、沒錢買衛生紙真的很好笑。
羅智強批評，昨愚人節有五一罷工隊愚弄行政院長卓榮泰，今又來搞「柯」房宮專案報告？於司法及法制委員會中「就職演說」超過半小時，民進黨真的可以再離譜一點。事實上，過去民進黨國會多數八年了，從來沒有好好關心國會遷建，怎麼現在突然擔心？且真要找報告也是找總務處，怎麼找議事處？大家真的要注意「大罷免若贏，院長柯建銘。」
王鴻薇指出，昨天中午後突然接到臨時更動議程，但這其實不符合議事規則，真要更動應在兩天之前，且國會擴建是什麼立即緊急或有重大議事的情況嗎？政府喊沒錢，立院卻談國會擴建，這樣對得起人民嗎？
王鴻薇批評，民進黨團變更議程，導致臨時取消社會福利及衛生環境委員會議程，以及內政委員會、經濟委員會的考察行程，這是想「私設刑堂」；甚至令人質疑，當中本來要了解有關7200多億的勞動部「就業安定基金」，結果卻變成柯建銘個人秀時間。
王鴻薇表示，台灣現在一方面面臨美國課稅、另一方面又面對中共軍演，同時今天三個委員會取消行程，柯建銘有這麼大，大家都要配合柯嗎？整個立法院被民進黨搞得烏煙瘴氣，已經癱瘓四次院會；這麼多國際大事及國內重要議題，結果民進黨大談幾百億的國會擴建，好意思跟人民說這些嗎？民進黨團應先出來道歉。
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