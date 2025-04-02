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綠委撕韓國瑜聲明 通過臨時提案將周萬來移送懲戒

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院司法及法制委員會排案邀請立法院秘書長周萬來針對「立院遷建」進行專題報告，由於立法院長韓國瑜發聲明指議事人員不便出席，民進黨立委當場怒撕韓國瑜聲明。記者唐筱恬攝影。
立法院司法及法制委員會排案邀請立法院秘書長周萬來針對「立院遷建」進行專題報告，由於立法院長韓國瑜發聲明指議事人員不便出席，民進黨立委當場怒撕韓國瑜聲明。記者唐筱恬攝影。

立法院司法及法制委員會民進黨籍召委莊瑞雄昨日變更議程，邀請立法院秘書長周萬來今天針對「立院遷建」進行專題報告，但立法院長韓國瑜發聲明指議事人員不便出席，民進黨立委在委員會結束前怒撕韓國瑜聲明，還通過臨時提案將周萬來、議事處長高百祥移送懲戒。

莊瑞雄表示，立法院沒有一條規定是朝野協商中的案子不能進行專題報告，周萬來現在變成「周亂來、周不來」。2014年立法院審查兩岸服貿協議時，議案進入黨團協商，委員會還是排專案報告或詢答來討論，今天顯然就是韓國瑜在幫周萬來請假，「像家長幫小孩請假一樣」。

而為何突然變更議程？莊瑞雄也在委員會向大家解釋，司委會本來排案審查「國家海洋科技營運中心設置條例」草案，草案在3月18日由程序委員會交付委員會，3月21日在院會一讀付委後，還有復議期是4月1日，但4月1日院會沒有開會，所以他只能變更議程或排考察，毫無黨派考量。

柯建銘等民進黨立委在司委會臨時提案，將周萬來、議事處長高百祥移送懲戒，現場因只有民進黨立委，因此召委莊瑞雄宣布通過。

提案指出，周萬來、高百祥歷來議事不中立，又未出席今日委員會，迴避監督，並認為兩人違反「公務員服務法」，未恪遵國家法令，未善盡公務員忠誠義務，應移送懲戒。另外，對於立法院赤化日益嚴重，危及國安，在此舉發，請高檢署進行偵辦。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，韓國瑜聲明是一份替周萬來、高百祥的「請假單」，成為不受國會監督的免死金牌，讓大家再次見識到周萬來議事規則「會轉彎」。民進黨立委王義川也痛批，若一紙聲明就可以不來，以後政院官員也可以比照辦理。綠委輪番發言完後，當場一起手撕韓國瑜聲明以示抗議。

周萬來 民進黨 韓國瑜

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