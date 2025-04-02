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超瞎！ 郝龍斌也申請低收？ 詐騙集團亂槍打鳥

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
詐騙猖獗，台北市前市長郝龍斌也接到詐騙電話。圖／聯合報系資料照片
詐騙猖獗，台北市前市長郝龍斌也接到詐騙電話。圖／聯合報系資料照片

詐騙猖獗，台北市前市長郝龍斌也接到詐騙電話。他透露，自稱社會局人員致電稱，有人他拿的身分證申請補助需確認，經查證確實為詐騙電話。他呼籲民眾不輕信陌生來電，尤其是未顯示號碼的來電，「不提供個人資料、不匯款，不給錢，」保持警覺，多方查證。

郝龍斌在臉書指出，昨天上午9時多，他的手機響起，一通「未顯示號碼」的來電。秘書接聽後，對方是開口要找「郝龍斌先生」。秘書詢問「請問哪裡找？」對方回應「郝先生您好，我這邊是市政府社會局，因為您有申請低收入戶的補助，我們明天下午三點方便派員到府上確認嗎？」

秘書進一步詢問：「請問是哪個市政府？」對方答「高雄市政府社會局苓雅區公所的社會救助科。」郝龍斌說，對方顯然對他個資有些了解，還特別補充「知道您住台北市士林區，現在有人拿著您的身分證來我們這裡申請補助，這人此刻就在我面前，所以需要跟您確認。」

為求證，郝龍斌秘書要求對方提供聯絡電話。對方馬上報一組號碼「我是高雄市政府社會局急難救助科的王先生，電話是07-3344885，分機16xx，這個電話網路上都可以查得到，程序上我們一定要和當事人確認。」

掛斷電話後，秘書立即請議員邱于軒協助查證。不出所料，經確認是一通詐騙電話，邱于軒也直言，連郝龍斌都會接到詐騙，實在荒謬。

郝龍斌說，雖然這通電話最後沒有詐騙到他，但對方的真正意圖仍不得而知。此外，前幾天有朋友因意外住院，剛辦理出院手續後，竟立刻接到自稱能協助申請住院費保險理賠的電話。幸好當時子女在旁，機警接過電話詢問，讓詐騙集團未能得逞。

郝龍斌提醒，詐騙手法層出不窮，經常假冒政府機關、金融機構，甚至親友名義來行騙。近期，不少人因受騙而損失慘重，甚至導致家庭不和、夫妻爭吵，令人痛心。基本上有幾個重要原則：絕不輕信陌生來電，尤其是未顯示號碼的來電，務必保持警覺；不提供個人資料、不匯款，不給錢，並多方查證，確保安全，絕不讓詐騙集團有機可乘。

詐騙集團 身分證 郝龍斌

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