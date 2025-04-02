綠委前助理涉洩機密給中國 藍籲賴總統說清楚

前立法院長游錫堃辦公室盛姓助理涉提供機密資料給中國大陸，國民黨團書記長王鴻薇今天表示，民進黨一直在抓共諜，甚至誣指在野黨立委通匪，結果匪諜就在民進黨立委辦公室，請總統賴清德、民進黨團總召柯建銘說清楚。

立法院前院長游錫堃辦公室盛姓助理，疑收受中國情治單位款項，涉提供對方立法院機密資料。台北地檢署日前指揮調查局展開偵查行動，訊後諭令盛男20萬元交保並實施電子監控。

國民黨立法院黨團今天召開記者會，王鴻薇表示，匪諜抓到了，就在民進黨辦公室，當消息出來後，立法院也傳出這名助理3月中才從民進黨立委羅美玲辦公室請辭，這名涉嫌重大的共諜已待在民進黨立委辦公室非常久的時間。民進黨一直在抓共諜，甚至誣指在野黨立委通匪，結果匪諜就在民進黨立委辦公室。

王鴻薇出示盛姓助理日前宣傳罷免國民黨立委的圖片指出，搞了半天是共諜在罷免藍委，請問民進黨立法院黨團總召柯建銘、賴總統，難道罷免是受中南海指示，請柯建銘、賴總統說清楚。

王鴻薇也質疑，有消息傳出，民進黨立委辦公室的共諜不只這一名，還會繼續浮出檯面。請民進黨說清楚，一天到晚誣指別人是中共同路人，結果共諜全藏在民進黨組織裡面。