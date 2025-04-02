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前助理捲共諜案 綠委驚訝盼司法單位依法嚴辦

中央社／ 台北2日電

立法院長游錫堃辦公室盛姓助理涉收中國數百萬元，洩漏立院機密。盛男過去曾擔任民進黨立委郭昱晴、羅美玲、許智傑等人助理，他們今天受訪時針此事都表達相當意外、驚訝，希望司法單位依法嚴辦。

此外，游錫堃幕僚、前立法院顧問王崇欽受訪表示，游錫堃對於本案沒有特別意見，一切交由檢調偵辦，期盼勿枉勿縱，而盛男工作期間有些異狀，因此在游錫堃辦公室工作約9個多月時間，便沒有續聘。

盛姓助理涉在海外收受中國情治單位現金與虛擬貨幣數百萬元，涉提供立法院機密資料，獲新台幣20萬元交保並電子監控。檢方查出，盛男案發前已刪除手機紀錄。

針對上述情形，郭昱晴今天在立法院受訪表示，聽到這個消息有點意外，盛男去年7月曾在她的辦公室工作大概不到2個月時間，盛男負責的工作為社群小編、剪影片、製作圖卡等，機密資料只有她個人看過，助理跟辦公室主任都不會接觸到。

羅美玲則指出，她聽到這個消息非常驚訝，盛男在辦公室工作只有幾個月時間，沒有發現任何異狀，盛男完全沒有經手機敏資料，一切就讓檢調調查。

許智傑說，盛男在他辦公室大概待一年時間，負責的工作是幫忙寫法案，比較像打工性質。他今天聽到這個消息真的很意外，沒有想到中共滲透這麼嚴重，如果查證屬實，希望依法嚴辦、絕不寬貸，也希望民進黨中央清查，各界都要提高警覺，匪諜就在你身邊。

立法院 辦公室

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