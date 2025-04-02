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北一女禁受訪陸官媒 學者指公文貓膩：呼應新兩國論

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
北一女中教師區桂芝（中）接受大陸官媒「央視」採訪，北一女中公告，要求北一女中教職員不得接受「中華人民共和國」所屬官方媒體採訪。圖／聯合報系資料照
北一女中教師區桂芝（中）接受大陸官媒「央視」採訪，北一女中公告，要求北一女中教職員不得接受「中華人民共和國」所屬官方媒體採訪。圖／聯合報系資料照

北一女中教師區桂芝因接受大陸官媒「央視」採訪，在台引起譁然，北一女中公告，要求北一女中教職員不得接受「中華人民共和國」所屬官方媒體採訪。清華大學兼任助理教授何志勇今說，公文措辭已違憲及「兩岸人民關係條例」，對於大陸地區的界定，為人師表卻呼應賴清德總統「新兩國論」。

區桂芝因接受央視採訪，引起教育部責成台北市教育局調查，北一女中也公告，禁止教職員採訪。不過，相關措辭引起學者批評。

何志勇表示，兩岸關係緊張，要求公立學校教師不接受中共官媒採訪，避免政治操作，他沒有意見。但公立學校校長發公文，以「中華人民共和國」稱呼對岸，他應該是第一次看到。

何志勇說，公立學校教師兼任學校行政職，屬於法律上的公務員。北一女中校長所發公文之措辭，已經違反我國「憲法增修條文」，以及「台灣地區與大陸地區人民關係條例」（簡稱兩岸人民關係條例）等，對於大陸地區的界定。

何志勇指出，換言之，在兩岸互不承認的現狀之下，台灣人進出中國大陸，或大陸人進出台灣，都是持「旅行簽注」，而非「簽證」，北一女中校長卻跳出來，為賴總統「新兩國論」背書，主動承認對岸，但對岸仍不承認中華民國，豈不有失對等與尊嚴？

何志勇提到，當初賴總統提出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的言論，不言明兩岸主權是否重疊，欲打擦邊球。如果兩岸主權不重疊，形成「法理台獨」，那就是踩到美國人的紅線，甚至會有兩岸軍事衝突的風險；如果兩岸主權重疊，那就是「一中各表」，但這怎可能是賴總統的主張呢？

何志勇表示，事後，美國在台協會（AIT）處長谷立言一再公開提醒，「兩岸要維持現狀」 。賴總統於是對此噤口。如今，美國總統川普上台後，賴總統故態復萌，繼續提「新兩國論」，以為「川普1.0」拒絕的事，「川普2.0」會埋單？

何志勇說，在美中關係和緩，川習要見「喬事情」之際，恐怕只是一廂情願。子曰：「政者，正也。 子帥以正孰敢不正。」如今在台灣，卻看到相反的例子，本該為人師表的公立學校校長，無視中華民國憲法與法律，呼應賴總統的「新兩國論」，豈能不心痛。

何志勇 北一女

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