涉共諜案綠助理搞罷免 藍黨團：民進黨受中南海指示？

民進黨立委助理共諜案震驚各界，國民黨立法院黨團今開記者會批評「搞半天匪諜就在本能寺」，也就是民進黨立委辦公室中，且該助理還積極參與罷免立委廖先翔，原來是中南海在指示搞罷免？民進黨團總召柯建銘、賴清德總統都應該出來說清楚。

立法院前院長游錫堃辦公室助理盛礎纓疑遭對岸滲透，將涉外洩機敏資料給中國大陸，台北地檢署近日秘密指揮調查局將他約談到案，訊後以20萬元將他交保。國民黨團今開記者會抨擊民進黨「抗中是工作，賣台是生活」，直指匪諜就在民進黨辦公室。

國民黨團書記長王鴻薇批評「匪諜抓到了，就在民進黨辦公室裡面」，盛礎纓三月中才從羅美玲辦公室請辭，回顧其遊走各綠委辦公室中已經非常久的時間，民進黨一直喊抓共跌，甚至指責在野黨是共匪，結果原來「匪諜就在本能寺」，就在民進黨立委辦公室中。

王鴻薇指出，民進黨今在立院內強制動員，癱瘓眾多委員會，面對共諜案卻不敢講、不敢說、不敢承認，近期也忙著大罷免；這其中發現，盛礎纓自稱汐止山田孝之，還打著新北市議員周雅玲的名號在外宣傳，近期更是積極參與罷免廖先翔行動，所以搞半天原來是共諜在罷免藍委。