快訊

豪華郵輪爆至少230人染諾羅！集體上吐下瀉 緊急隔離

柯文哲手術結束！昏躺病床將送戒護病房 陳佩琪緊相隨

NBA／柯瑞狂轟12記三分彈單場52分 勇士退灰熊排名也超車

聽新聞
0:00 / 0:00

涉共諜案綠助理搞罷免 藍黨團：民進黨受中南海指示？

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立法院黨團今開記者會抨擊民進黨「抗中是工作，賣台是生活」，直指匪諜就在民進黨辦公室。記者李成蔭／攝影
國民黨立法院黨團今開記者會抨擊民進黨「抗中是工作，賣台是生活」，直指匪諜就在民進黨辦公室。記者李成蔭／攝影

民進黨立委助理共諜案震驚各界，國民黨立法院黨團今開記者會批評「搞半天匪諜就在本能寺」，也就是民進黨立委辦公室中，且該助理還積極參與罷免立委廖先翔，原來是中南海在指示搞罷免？民進黨團總召柯建銘、賴清德總統都應該出來說清楚。

立法院前院長游錫堃辦公室助理盛礎纓疑遭對岸滲透，將涉外洩機敏資料給中國大陸，台北地檢署近日秘密指揮調查局將他約談到案，訊後以20萬元將他交保。國民黨團今開記者會抨擊民進黨「抗中是工作，賣台是生活」，直指匪諜就在民進黨辦公室。

國民黨團書記長王鴻薇批評「匪諜抓到了，就在民進黨辦公室裡面」，盛礎纓三月中才從羅美玲辦公室請辭，回顧其遊走各綠委辦公室中已經非常久的時間，民進黨一直喊抓共跌，甚至指責在野黨是共匪，結果原來「匪諜就在本能寺」，就在民進黨立委辦公室中。

王鴻薇指出，民進黨今在立院內強制動員，癱瘓眾多委員會，面對共諜案卻不敢講、不敢說、不敢承認，近期也忙著大罷免；這其中發現，盛礎纓自稱汐止山田孝之，還打著新北市議員周雅玲的名號在外宣傳，近期更是積極參與罷免廖先翔行動，所以搞半天原來是共諜在罷免藍委。

王鴻薇質疑，請問柯建銘、賴清德搞罷免是受到中南海指示？共諜罷免在野黨立委，製造社會對立，也來自於中南海的指示？請柯、賴出來講清楚，且看來不只有盛一位共諜，更大咖的可能還在後頭，請民進黨不要一天到晚說別人是中共同路人，結果真的共諜全部藏在民進黨團組織裡面，還敢誣指別人。

國民黨立法院黨團今開記者會抨擊民進黨「抗中是工作，賣台是生活」，直指匪諜就在民進黨辦公室。記者李成蔭／攝影
國民黨立法院黨團今開記者會抨擊民進黨「抗中是工作，賣台是生活」，直指匪諜就在民進黨辦公室。記者李成蔭／攝影

民進黨

延伸閱讀

質疑賴清德任副總統府也有共諜 羅智強：踩著游錫堃遮什麼？

綠委助理涉洩密 廖先翔諷：我成共諜最想罷免的人

立院再癱瘓1天…藍批綠薪水小偷 再揭明日2變動「又要鬧事」

綠突改司委會議程邀周萬來報告 王鴻薇酸柯建銘賤招公報私仇

相關新聞

游錫堃前助理涉共諜案 關心「機敏性資訊」不再續聘

立法院前院長游錫堃辦公室助理盛礎纓涉提供機密資料給中國大陸，台北地檢署日前訊後諭令盛男20萬元交保並實施電子監控。近游人...

游錫堃前助理淪綠營共諜 6年賣情資賺數百萬 20萬交保、電子監控

立法院前院長游錫堃辦公室助理盛礎纓，遭檢舉2019年間被吸收為共諜，涉提供6年間的機敏資料給中國大陸，收受現金和虛擬貨幣...

楊照：鄭南榕直到去世 始終主張沒前提的百分之百言論自由

4月7日是言論自由日，近來陸配被驅逐出境、北一女師區桂芝事件，都引起言論自由設紅線的討論。鄭南榕遺孀葉菊蘭日前稱，「如果...

外交部大門增G7國旗 林沛祥：兩年內建交「KPI宣示」？

外交部大門原擺放12個與我有邦交的12國國旗，昨傍晚新增其他12國的國旗，包括七大工業國（G7），如美國、英國、法國、德...

綠委突要周萬來報告國會遷建 民眾黨團嗆柯建銘想奪權

國民黨立法院黨團提出反廢死、反戒嚴公投案，立法院司法及法制委員會今天邀請立法院秘書長周萬來列席報告，立法院長韓國瑜代為轉...

北一女禁受訪陸官媒 學者指公文貓膩：呼應新兩國論

北一女中教師區桂芝因接受大陸官媒「央視」採訪，在台引起譁然，北一女中公告，要求北一女中教職員不得接受「中華人民共和國」所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。